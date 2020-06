Universiteit Twente ontwikkelt app om tekenbeten te voorkomen

De Universiteit Twente heeft samen met twee andere scholen een app ontwikkeld die moet helpen tekenbeten te voorkomen. Het aantal mensen dat door een teek wordt gebeten stijgt namelijk al jaren in Nederland. De app laat de verwachte teken-activiteit zien in de buurt van gebruikers.

De lancering van de app is tegelijk met de Week van de Teek die vandaag is begonnen. Allerlei organisaties willen mensen bewust maken van de risico's van een tekenbeet. De beestjes kunnen namelijk bij mensen de ziekte van Lyme veroorzaken.

Tien jaar data

De app laat aan gebruikers zien wat de verwachte teken-activiteit is. Dit wordt berekend op basis van weersinformatie, maandelijkse tekenvangsten van de afgelopen tien jaar, satellietgegevens en het landschap.

Op een kaartje is te zien of het aantal teken minimaal, gering, middelmatig, hoog of zeer hoog is in een bepaald gebied. Ook kan de app je helpen herinneren om te controleren op teken als je in de natuur bent geweest.

Tekenbeet voorkomen

Onderzoekers verwachten dat mensen zich dankzij de app meer inspannen om het oplopen van een tekenbeet te voorkomen. Het aantal mensen dat wordt gebeten stijgt namelijk al jaren in Nederland: in 1996 registreerde het RIVM 600.000 beten, in 2017 waren dat er 1,5 miljoen.

De UT ontwikkelde de app in samenwerking met HAS Hogeschool en de Wageningen University.