Rai Vloet definitief aan de slag in Almelo: "Aanbod Heracles precies wat ik zoek"

Heracles Almelo heeft de komst van Rai Vloet bevestigd. De aanvallende middenvelder komt transfervrij over van Excelsior en tekende voor drie jaar op Erve Asito.

Vloet doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte voor die club in 2014 zijn debuut in de Eredivisie. In 2016-2017 werd hij verhuurd aan FC Eindhoven en speelde daarna voor NAC Breda, het Italiaanse Frosinone en het Belgische Sint-Truiden. Vorige zomer keer hij terug naar Nederland om bij Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie te gaan spelen. Daar scoorde hij 14 keer en gaf hij 6 assists.

Stap hogerop

Vloet keert met zijn komst naar Heracles terug in de Eredivisie en daar is hij blij mee: "Vanuit Excelsior Rotterdam wilde ik graag een stap hogerop maken, de Eredivisie hoorde daar zeker bij. Er was interesse vanuit meerdere clubs, maar het aanbod van Heracles Almelo past precies bij wat ik zoek."

Belangrijk zijn

Vloet is een middenvelder met aanvallende intenties. "Zo heb ik op meerdere manieren doelpunten gemaakt en wedstrijden beslist. Op die manier wil ik ook belangrijk zijn voor Heracles Almelo. Ik heb gehoord dat het een fijne club is, met fijne mensen en fijne fans, waar ze je in je waarde laten. Daar voel ik mij prettig bij."

Specifieke kwaliteiten

Technisch directeur Tim Gilissen is blij met de komst van Vloet en denkt dat er nog meer in zit: "Rai heeft laten zien over specifieke kwaliteiten te beschikken. Bovendien heeft hij bij Jong PSV, FC Eindhoven, NAC Breda en afgelopen seizoen bij Excelsior Rotterdam bewezen dat hij goals kan maken. Wij gaan samen met hem aan de slag om het maximale eruit te halen."