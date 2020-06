Toch geen spoeddebat in Enschede over onveilige situaties in stad: "We moeten niet wachten"

Het spoeddebat dat morgenavond in Enschede zou worden gehouden over de onveiligheid in de stad, gaat toch niet door. Meerdere partijen vinden het te kort dag om inhoudelijk op de verschillende incidenten te kunnen ingaan. Tot frustratie van Burgerbelangen, die het debat aanvroeg. "Het zijn incidenten die nú gebeuren, dan moet je niet wachten tot na de zomer."

De directe aanleiding van de aanvraag voor het spoeddebat is de mishandeling van Enschedeër Gerardo Kenzo Sno. Hij werd afgelopen zaterdagnacht in elkaar geslagen. Het incident was de druppel die de emmer deed overlopen voor Burgerbelangen, de grootste partij in de Enschedese gemeenteraad. "Drugsoverlast, straatraces, intimidatie en een jonge homo die in elkaar wordt geslagen. Onacceptabel", zegt Barry Overink van Burgerbelangen.

Reeks incidenten

De partij doelt daarbij op onder andere de petitie van de 19-jarige UT-studente Myrthe van der Houwen over seksuele intimidatie, de straatraces op het parkeerterrein bij de Grolsch Veste, de mogelijke ontvoering in Glanerbrug dit weekend en de mishandeling van Gerardo.

Hoewel er een meerderheid was voor de ingelaste vergadering, vinden veel partijen het nu toch te kort dag. "Onder meer CDA en D66 hebben aangegeven dat ze meer tijd willen om zich voor te bereiden", zegt Overink. "Maar de burgemeester gaat met vakantie en het zomerreces komt eraan. Wij willen niet wachten tot na de zomer, want de incidenten laten ook niet op zich wachten."

Signaal afgeven

Overink betreurt dat het debat niet doorgaat. "Dan kun je het er wel doordrukken, maar daar schiet je ook niets mee op. We wilden met dit debat een signaal vanuit de politiek afgeven. Dat de inwoners weten dat wij er ook aandacht voor hebben."

Het raadslid wilde onder meer van burgemeester Van Veldhuizen weten wat hij van de reeks incidenten in de stad vindt en of er al maatregelen worden genomen. Van Veldhuizen reageerde overigens gisteren al wel op de ophef rondom de mishandeling. Hij liet weten: "Laat ik over één ding volstrekt duidelijk zijn: racisme en homohaat horen niet thuis in Enschede."