Plannen voor windturbines en zonnevelden verdelen Enschede: "Buitengebied is de klos"

Er is veel weerstand tegen de komst van zes windturbines in Enschede (Foto: RTV Oost / Allard Olsman)

Zes windturbines en tientallen hectares aan zonnepanelen. Als het aan het gemeentebestuur ligt, komt dat er in Enschede. Voor- en tegenstanders spraken zich vanavond uit over de plannen. Vooral de geplande 230 meter hoge windturbine in Twekkelo kan rekenen op veel weerstand. "Het buitengebied is de klos."

Over de energievisie van Enschede wordt al jaren gesproken. De stad wil in 2050 energieneutraal zijn. Begin dit jaar presenteerde het college een concreet voorstel. Insprekers konden vanavond in de gemeenteraad op die plannen reageren. Dat werd massaal gedaan: achttien insprekers, zowel voor- als tegenstanders, lieten van zich horen.

De energieplannen van Enschede in een notendop: - Drie windturbines van 190 tot 230 meter hoog: één langs de Windmolenweg in Twekkelo en twee langs de N18 - Drie windturbines van zo'n 150 meter hoog in het Havengebied - 27 hectare aan zonnepanelen op daken en parkeerterreinen in de bebouwde kom - 10 hectare aan zonnepanelen op de Technology Base en langs wegen - 20 hectare aan zonnepanelen op water - 26 hectare aan zonnepanelen op landbouwgrond

Voor de vergadering overhandigden boze buurtbewoners uit Twekkelo 166 handtekeningen aan de raad. De inwoners van het buurtschap vinden dat de geplande 230 meter hoge windturbine hun natuurgebied verminkt. Zij pleiten ervoor om ook die windturbine langs de N18 te plaatsen.

Veel kritiek

Vanuit LTO Zuid-Twente klonk er veel kritiek op de plannen voor de aanleg van zonneparken op landbouwgrond buiten de stad. "Deze energievisie zorgt voor een grote belasting van mensen in het buitengebied", zei Karin Schukkink namens het landbouwcollectief. "De klimaatdoelen worden over de schutting van inwoners van buiten de bebouwde kom gegooid."

Ook Adinda Roerink sprak, namens bewoners van buitengebied Hoge Boekel, haar ongenoegen uit over de komst van grote zonnevelden. "We zitten met een enorm woningtekort, er moeten duizenden woningen per jaar bijgebouwd worden en dan gaan we landbouwgrond onttrekken voor zonnepanelen?", vroeg ze verbouwereerd.

Tijd voor actie

De voorstanders van de zonneparken en windturbines lieten ook van zich horen. Enschede Energie riep op tot actie. "Voor 2022 ligt hier nog geen enkel zonnepark, terwijl er al jaren over wordt gesproken", zei Jeroen Jansen, voorzitter van het energiecollectief.

Ook Pure Energie pleitte ervoor om snel spijkers met koppen te slaan. "We vragen u met klem om op voorhand geen initiatieven uit te sluiten", zei Matthijs Oppenhuizen van de energiemaatschappij. Oppenhuizen erkende dat het een moeizaam traject is. "We hebben zeker geen ideale start gehad."

De gemeenteraad buigt zich de komende tijd over het collegevoorstel.