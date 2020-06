Topsport in Overijssel tussen hoop en vrees: "Betekent corona het einde van deze evenementen?"

Fans mogen vanaf 1 juli weer plaatsnemen op de tribunes bij sportwedstrijden, maar wel op anderhalve meter afstand. Op het eerste oog goed nieuws, maar voor veel organisaties is het niet rendabel en dat levert ook weer onzekerheid op bij de organisaties. Zolang er geen vaccin is, zijn er restricties.

Financieel

Zorgen zijn er ook over de financiële gevolgen. "Er is veel steun, maar ook onzekerheid bij veel bedrijven", vervolgt Kloosterman. "De schade bij ons voor dit jaar is al ruim twintig procent van onze begroting, concreet is dat zo’n 225.000 euro. En voor komend jaar maken wij ons ook zorgen. We moeten serieus nadenken over hoe we dit breder kunnen aanpakken. Betekent corona anders het einde van deze evenementen?"

Twintig procent

Ook bij andere evenementen in de regio ligt de schade rond de twintig procent, blijkt uit een rondgang van RTV Oost langs de bestuurders van onder meer de Ronde van Overijssel, Military Boekelo, FBK Games, Enschede Marathon, Scania Halve Marathon Festvial Zwolle, Triathlon Holten en het CSI Twente. "Het is overal maatwerk leveren", weet Robert Zandstra van de Military Boekelo-Enschede. "Met alle partijen zijn we in gesprek (gemeente, provincie, sponsors, ministerie en leveranciers). Zo proberen we met z’n allen deze moeilijke periode te overbruggen."

CSI Geesteren 2019 (Foto: Anita van der Palen - Hahyary)



CSI

Ondanks de pandemie-verzekering voor de organisatie van het CSI Twente is de schade in Geesteren 25 procent. Voordeel is dat zij meerjarige verbintenissen hebben lopen met de grotere sponsors. "En de bijdrage van de provincie voor beeldbepalende evenementen is erg belangrijk", vult directeur Rob Maathuis aan.

Duizenden recreanten

Dat geluid is ook te horen bij de breedtesport-evenementen in onze regio, waar jaarlijks een paar duizend recreanten aan de start verschijnen. "Zo schuift bij ons het startbewijs van alle deelnemers een jaar op", schetst Sandra Melief van de Enschede Marathon. In Zwolle, waar het loopspektakel op 10 juni plaats zou hebben gevonden, hebben ze het inschrijfgeld teruggestort en zijn ze momenteel de financiële schade aan het opmaken. "Maar dit kunnen we opvangen", geeft voorman Teun Bouwhuis aan.



Vaccin

Minder hoopvol is hij over het doorgaan van de editie 2021 als er nog geen vaccin is. Want waar de pijn van de afgelasting nog vers is, is het ook geen vanzelfsprekendheid dat er volgende zomer wel een volle sportkalender is onze provincie. "Als er geen vaccin is, zijn er geen grote evenementen. En dus ook geen halve marathon", is Bouwhuis stellig.

Volle straten tijdens de Halve Marathon van Zwolle (Foto: RTV Oost)



Buitensport

Aan dit inktzwarte scenario wil de rest niet denken. Op de vraag of het evenement volgend jaar doorgaat, zijn vijf van de zes organisaties dan ook heel stellig. Zij gaan er 'zeer waarschijnlijk' vanuit dat het evenement op één of andere manier kan doorgaan, ook als er nog geen vaccin is. "De komende maanden zal duidelijk worden wat er dan weer mogelijk is en onder welke condities", zegt Martin Pieters van de Triathlon Holten. "We zijn een buitenevenement. En we zijn aan het onderzoeken hoe we de 40ste uitgave kunnen organiseren binnen de regels. Dat wordt gezien de budgetten nog een enorme uitdaging, maar het gaat lukken", vult Kloosterman aan. Hij pleit daarbij wel voor meer samenwerking.

Ook de Military Boekelo in oktober gaat dit jaar niet door (Foto: Marike Gerritsen)

Vijftig jaar military

Zandstra van de Military is stelliger. "De military blijft op de agenda. En volgend jaar gaat het door, gezien de ontwikkelingen met het virus is dit een realistische gedachte. Volgend jaar bestaan we vijftig jaar en daar kijkt iedereen naar uit", besluit Zandstra krachtig.

Vrijwilligers

De algehele afgelasting betekent niet alleen slecht nieuws voor de liefhebbers. Voor duizenden vrijwilligers en medewerkers is het eveneens een bittere pil, zij zijn minimaal voor een jaar werkloos.