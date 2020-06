Politie deelt beeld (en geluid) van de overvallers aan de Allemansveldweg in Enschede

De twee hondjes slaan continu alarm en de overvallers roepen in een mix van een Twents en een buitenlands accent dat de bewoonster moet meewerken. De politie heeft in Opsporing Verzocht beelden laten zien van de overval op de 61-jarige bewoonster van de Allemansveldweg in Enschede, vorige week woensdag. Daarbij namen de twee overvallers onder meer sieraden mee.

De vrouw van 61 is rond 17.15 uur in haar tuin als ze ineens oog in oog staat met twee mannen met bivakmutsen. De camera's rond het huis nemen zowel beeld als geluid op. Daardoor is duidelijk te horen dat de bewoonster enorm schrikt. Vooral een man met een groene bivakmuts is erg agressief en wil dat ze stil blijft. De overvallers hebben ook een vuurwapen bij zich, waarmee ze de vrouw bedreigen.

"Hou op te ouwehoer'n"

De mannen willen het huis in, maar in paniek leidt de vrouw ze naar een dichte deur. Dan wordt de man met de groene bivakmuts nog agressiever. "De deur is dicht, hou op te ouwehoer'n. Werk gewoon mee." Bij de agressieve overvaller is een mix van een Twents en een buitenlands accent te horen. Hij pakt haar bij de nek en duwt haar naar een andere ingang van het huis.

Uiteindelijk komen de mannen binnen. Daar wordt de vrouw zo'n twintig minuten bedreigd en ook vastgebonden. Rond 17.50 uur vluchten de mannen vanaf de Allemansveldweg, onder meer met de ringen die de bewoonster had gekregen van haar overleden man. De 61-jarige vrouw heeft zich na een tijdje zelf kunnen losmaken.

Tekst gaat verder onder de video

De politie vermoedt dat de mannen het huis en de omgeving hebben verkend. "We vermoeden dat het een gerichte overval is geweest, waarbij de daders voorkennis hadden", vertelde politiewoordvoerder Anne Coenen in Opsporing Verzocht. "Ze hebben heel doelbewust geëist dat het slachtoffer hen naar de kluis zou brengen." De politie denkt ook dat het vuurwapen dat is gebruikt op scherp stond, want het slachtoffer hoorde op een gegeven moment een klik van het wapen.

Gouden hoektand

Opvallend aan de agressieve overvaller is zijn gouden rechter hoektand. Verder heeft hij rossig, roodbruin haar en opvallend dikke lippen. Volgens het slachtoffer is hij lichtgetint en tussen de 25 en 30 jaar oud.

De tweede overvaller was veel rustiger. Hij vertelde binnen letterlijk tegen de vrouw dat hij "hier ook niet trots op was". Hij was teleurgesteld in mensen in het algemeen. De man is ook lichtgetint, heeft donkere ogen en toen de vrouw ernaar vroeg zei hij dat hij 26 jaar oud was.