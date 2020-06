Laatste Quarantaineshow vanuit Hertme

Zo treedt de band ENorm op, bekend van de jaarlijkse Kerst met Ballen-shows. Speciale gast hierbij is sopraan Karin Hertsenberg, die samen met zanger Eric ten Bos van ENorm het monumentale 'Barcelona' van Freddie Mercury & Montserrat Caballé zal uitvoeren. Verder treedt de Almelose jazzzangeres Joke Tromp op, die vorig jaar nog de halve finale haalden van The Voice Senior. Zij treedt op met een gelegenheidscombo onder leiding van John Gaasbeek.



Bijzondere locatie

Het Openluchttheater werd in 1955 gebouwd op initiatief van pastoor Jan Veeger, die in 1953 de leiding had over de eerste passiespelen in Hertme. In de jaren tachtig werd het Afrikafestival (met Afrikaanse muziek) opgezet, dat decennialang populair is. Rond 2010 werd het openluchttheater gerenoveerd. Sinds een paar jaar wordt het theater ook gebruikt voor popfestivals, die samen met het Hengelose poppodium Metropool worden georganiseerd.



Quarantaineshow

De Quarantaine Show met beperkt publiek is een spontaan initiatief van cabaretier Bert Eeftink na de RIVM-maatregelen om de gehele culturele sector stil te leggen in verband met het Coronavirus. Na de succesvolle primeur in Goor, en opvolgende edities in Steenwijk, Zwolle, Deventer en Oldenzaal, is dit voorlopig de laatste show. Initiatiefnemers voor déze editie zijn Gijs Schinkel en Trudes Oude Voshaar. Een partner werd gevonden in het Openluchttheater in Hertme. Bijzonder is dat alle artiesten, technici en medewerkers van het Openluchttheater belangeloos aan het concert hebben meegewerkt.



De Quarantaineshow zie je zaterdagavond 27 juni om 21.00 uur op TV Oost en deze wordt zondagmiddag om 15.00 uur herhaald. Toch niet gezien? Kijk dan de uitzending terug via https://www.rtvoost.nl/tv/gemist