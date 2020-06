OM: Zwolse drugsbazin 'Het Meisje' betrokken bij voorbereiden liquidatie

Vandaag stond ze voor het eerst in het openbaar voor de rechter: de Zwolse Fabienne, alias 'Het Meisje'. De twintiger wordt door justitie gezien als één van de kopstukken van de drugsbende Ali24/7. In die rol zou ze geholpen hebben bij het voorbereiden van een liquidatie en aanwezig zijn geweest bij een naargeestige ontvoering van een oud-bendelid. Volgens haar advocate is haar cliënte bepaald geen femme-fatale, maar hooguit naïef.

Zelfverzekerd komt de jonge vrouw vandaag de rechtszaal binnen. Haar gekrulde, extreem lange haren zijn nog nat van het douchen. Gehuld in een gestreepte blouse en leder-look kokerrok neemt ze plaats naast haar advocate. Meerdere malen bekijkt ze haar spiegelbeeld in de corona-schotten van plexiglas. Met haar vingers styled ze haar haren opnieuw.

Het is bijna moeilijk te geloven dat de verzorgde jonge vrouw verdacht wordt van dergelijk ernstige feiten. Zelf ontkent ze dan ook. "De officier kijkt met een verkeerd oog in het dossier. Ik ontken alles."

Ontvoering

Volgens die officier van justitie is ze betrokken aanwezig geweest bij de mishandeling en ontvoering van oud-bendelid 'De Bolle'. Er was onenigheid ontstaan tussen hem en de groep, nadat Bolle's auto in delen was verkocht tijdens zijn detentie in België. Bij de ontvoering zou hij op verschillende manieren zijn mishandeld en vernederd. Zo moest hij een T-shirt aandoen met daarop 'Queen-mom'. Ook zouden ze hem geblinddoekt het bos in hebben geduwd en gezegd hebben: "Het graf is al gegraven."

Volgens justitie was 'Het Meisje' bij die ontvoering aanwezig, omdat het slachtoffer haar heeft gezien. Daarnaast werd er een filmpje aangetroffen op een telefoon, waarop het bebloede gezicht van 'De Bolle' te zien is. De telefoon wordt toegeschreven aan haar.

Alibi

Haar advocate zegt dat de telefoon "rouleerde in de groep" en dat dus onmogelijk gezegd kan worden dat het háár telefoon was. Daarnaast is het filmpje van het bebloede gezicht niet gemaakt met dat toestel, maar via social media er naartoe gestuurd. Tenslotte zegt 'Het Meisje' een alibi te hebben. "Ik was bij mijn hoogzwangere vriendin op het kamp. Daar is ook een foto van." Het klopt dat er een foto is van die avond, maar de ontvoering heeft volgens het OM pas later die nacht plaatsgehad.

Moordpoging

Naast de ontvoeringszaak, wordt haar ook betrokkenheid bij een moordpoging ten laste gelegd. Zo zou ze samen met medeverdachte Jaemy 'De Timmerman' een baken onder de auto van een moorddoelwit hebben geplaatst. 'De Timmerman' heeft daarover verklaard bij de recherche. Ook zegt hij met haar de auto in brand te hebben gestoken, van waaruit de moordpoging zou zijn uitgevoerd. "Fabienne stond op de uitkijk", zegt Jaemy.

De auto werd gebruikt bij een liquidatiepoging in de wijk Holtenbroek, afgelopen oktober. Met een automatisch wapen werd geschoten op een busje met daarin twee personen. Eentje raakte gewond. Jaemy erkent dat hij daarbij was en wijst één van de broers die leiding hebben over de drugsgroep aan als schutter. "Abas heeft geschoten." Volgens het OM heeft 'De Timmerman' de auto bestuurd.

Ontkenning

De advocate van 'Het Meisje' zegt dat haar cliënte onmogelijk een voorbereiding tot liquidatie kan worden aangesmeerd. "Als ze al betrokken is bij de plaatsing van dat baken, heeft ze niet geweten dat het was om een moorddoelwit te volgen." De brandstichting ontkent ze.

Naast bovengenoemde misdrijven wordt 'Het Meisje' ook verdacht van jarenlange drugshandel in de regio Zwolle en witwassen. Zo werd er in haar auto een groot geldbedrag aangetroffen.

Broer Lowie

Haar broer, Lowie, wordt ook verdacht van drugshandel en de ontvoeringszaak. Maar voor de drugshandel lijkt alleen bewijs te zijn voor een paar weken. "Inmiddels heb ik afscheid genomen van Zwolle", zegt hij. "Ik wil niks meer met die gasten te maken hebben."

De enige keer dat hij terug was in Zwolle, werd zijn auto vernield. "De Bolle sloeg op mijn wagen met een klauwhamer." Hij heeft er aangifte van gedaan. Omdat het OM ziet dat Lowie goede intenties heeft, heeft de officier er geen problemen mee als hij op vrije voeten komt tot aan het eindproces.