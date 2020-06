Mijlpaal voor Zwols prestigeproject: bouw nieuwe WRZV-hallen officieel van start

"Voor Zwolle is dit zeker een prestigeproject", legt voorzitter Hans Oosting van de WRZV-hallen uit. "Voorsterpoort ligt zo'n anderhalve kilometer van de binnenstad af en de gemeente is daarom van plan om het een bruisend en hip verlengde van de stad te maken."



Oosting vervolgt: "Bovendien is het is ook echt nodig. Want de oude hallen uit 1988 hebben echt hun beste tijd gehad. Daar kan je eigenlijk niet meer in sporten."

Niet alleen voor sport

In lijn met de functie van de huidige hallen heeft ook het nieuwe centrum een prominente plek voor maatschappelijke en sociale functies.



"De keuken die we eerst hadden, waar we wekelijks het eetcafé organiseerden, gaat mee naar de nieuwe hal", geeft Oosting als voorbeeld. "Dat is belangrijk, dat het in dit geval niet alleen voor sport is bestemd."

Eigen energie

De sportaccommodatie biedt ruimte aan verschillende sportorganisaties, verenigingen en onderwijsinstellingen. De accommodatie krijgt twee sporthallen die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daardoor worden de gebruiksmogelijkheden van het sportcomplex aanzienlijk vergroot.



Bij de bouw is er extra aandacht voor duurzaamheid en klimaat, zo moet het gebouw volledig voorzien in eigen energie.

Rekenfout

De komst van de hal kent een flinke voorgeschiedenis. Het aanvankelijke prijskaartje van negen miljoen euro viel een stuk hoger uit, omdat de verantwoordelijk wethouder een rekenfout had gemaakt. Uiteindelijk stemde de raad in met een besteding van 15,1 miljoen euro.

Oosting moet daar achteraf om lachen. "Ja, daar hadden wij inderdaad ook geen rekening mee gehouden. Maar de extra kosten zijn wel te verantwoorden vinden wij."





Als de bouw volgen planning verloopt, is het rond juni volgend jaar afgerond. Naar verwachting kan er dan vanaf september, aan het begin van het seizoen, gesport worden op het nieuwe complex.