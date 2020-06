Zwolse moordverdachte bekent zijn rol in onderwereldoorlog: "Een opluchting"

Opgelucht is hij, over zijn bekentenis. Jaemy 'De Timmerman' heeft toegegeven dat hij betrokken was bij een liquidatiepoging in Zwolle, oktober vorig jaar. "Maar als ik had geweten dat we iemand gingen beschieten, was ik nooit in die auto gestapt." De moordaanslag vond plaats in het kader van de Zwolse onderwereldoorlog, een strijd om de macht op de drugsmarkt.

Jaemy was in de problemen geraakt. Hij was gaan blowen, verloor 'zijn meissie' en kwam oude 'foute vrienden' tegen. "Ik ging de verkeerde richting in", zegt hij.

Ali 24/7

Met die oude vrienden doelt hij op twee Zwolse broers, Abas en Idris. Volgens justitie zijn zij kopstukken van de drugsgroepering Ali 24/7. In die hoedanigheid hadden zij al geruime tijd ruzie met een concurrerende groep. Zo beschoten Idris en Abas in 2016 volgens justitie twee Turkse broers in Zwolle- zuid. En vorig jaar september werd Idris zelf beschoten in de kinderrijke buurt Stadshagen.

GPS-tracker

"Idris en Abas zeiden dat ze wisten wie er achter die schietpartij in Stadshagen zat, namelijk Emin Y. Aan mij vertelden ze dat ze wilden weten waar die Emin uithing. Zodat, als hij weer terugkwam voor een moordpoging, ze voorbereid zouden zijn. Daarom hebben ze mij gevraagd om een gps-tracker onder zijn auto te plakken."

'De Timmerman' zegt dus dat hij niet wist dat de tracker onder de wagen moest worden geplakt, om een liquidatie op die Emin te plannen. Volgens justitie is dat ongeloofwaardig: "Je kunt overal in de media lezen, dat als er een baken onder een auto wordt geplaatst, er een moord wordt voorbereid."

De aanslag

Jaemy 'De Timmerman' zegt dat hij vervolgens op de 'moordavond' in oktober opdracht kreeg om een gestolen Renault Clio te besturen. Abas zat bij hem in de auto. "Als ik wist dat hij die Emin ging beschieten, was ik nooit in die auto gestapt."

In Holtenbroek wordt Emin beschoten. In zijn bus zit ook nog een ander. Emin raakt gewond, de ander niet. Volgens justitie heeft Jaemy vervolgens de auto in de fik gezet in Zwolle- zuid.

Angst

Als 'De Timmerman' wordt opgepakt, houdt hij in eerste instantie zijn kaken stijf op elkaar. "Uit angst", zegt zijn advocaat. "Hij was bang om te verklaren. Maar hij is dat toch gaan doen. Hij heeft gekozen voor zijn eigen toekomst en daarmee zijn nek uitgestoken." De advocaat heeft gevraagd of Jaemy het eindproces in vrijheid mag afwachten.