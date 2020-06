FC Twente grijpt keihard in en ontslaat achttien medewerkers: "Noodzakelijk, hoe pijnlijk ook"

Het gaat hierbij om ondersteunend personeel. Van de ticketing tot aan medewerkers bij de jeugdopleiding. De financiële situatie van de club verslechtert door de corona-uitbraak in hoog tempo en daarom moet de club ingrijpen. De afdeling Meeting & Events wordt het hardst getroffen, van zes medewerkers van deze afdeling is het contract ontbonden.

Verschrikkelijk

Een inktzwarte dag dus voor FC Twente. "Het is verschrikkelijk om afscheid te moeten nemen van al deze hardwerkende en toegewijde medewerkers van de club. Na eerdere ontslagrondes in 2015 en 2018 hoopten we hier eigenlijk van gevrijwaard te blijven en dachten we alweer een beetje aan groei, maar door de corona-uitbraak is alles anders", laat algemeen directeur Paul van der Kraan in een reactie weten.

Inkomstenderving

Vanwege de uitbraak van het coronavirus ging er een definitieve streep door het seizoen in de Eredivisie. Een enorme inkomstenderving voor de clubs. FC Twente, het sterkst afhankelijk van de horeca-omzet in Nederland, liet begin mei weten een teruggang van maar liefst twaalf miljoen euro te verwachten als er geen stoeltje bezet is in De Grolsch Veste. "Daar we het stadion in eigen beheer hebben en ook de horeca, worden we nog eens extra hard getroffen. Daarnaast kunnen vooralsnog op niet-wedstrijddagen geen evenementen worden georganiseerd. Om de club toekomstperspectief te geven zijn we genoodzaakt, hoe pijnlijk ook, nu deze rigoureuze maatregel te treffen", luidt het vervolg.

"Alle mogelijke steun"

De club probeert de ontslagen werknemers zo goed mogelijk te begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe baan. "FC Twente heeft aangeboden betrokken medewerkers alle mogelijke steun te geven bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de club. Dat er de komende weken noodzakelijkerwijs wel nieuwe spelers komen, maakt het voor betrokkenen extra moeilijk. Gelukkig begrijpen de medewerkers heel goed dat we een voetbalclub zijn en dat het uiteindelijk gaat om de spelers", aldus Van der Kraan.

Loonoffer

De spelers zetten ruim een maand geleden hun handtekening; zij gingen unaniem akkoord met het loonoffer. Dat betekent dat alle spelers een deel van het salaris inleveren over de afgelopen maanden. Het levert FC Twente zo'n 250.000 euro op.