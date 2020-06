De mooiste plekjes van Zwolle 'anders bekeken' in nieuw boek

Nieuw boek "111 plekken in Zwolle die je gezien moet hebben" (Foto: "111 plekken in Zwolle die je gezien moet hebben")

Zwolle heeft heel veel mooie plekjes, dat weten de inwoners en de toeristen natuurlijk wel. Maar in een boek dat deze week verschijnt, staan er maar liefst 111 bij elkaar. Het boek is geschreven door de Zwollenaren Friso Schotanus en Sjoerd Litjens, die de bekende en minder bekende plekken met een frisse blik beschrijven.

Het is een fraai geïllustreerd boek geworden. Bij elke plek die beschreven staat, is ook een foto geplaatst. "We hebben ons best gedaan om niet de geijkte folderteksten bij de locaties te plaatsen. Bij elke plek zijn we op zoek gegaan naar verhalen die minder bekend zijn bij het publiek. Daardoor is het boek ook leuk voor doorgewinterde Zwollenaren die hun stad op een andere manier willen bekijken", zegt Friso Schotanus.

Bijzondere verhalen en anekdotes

Zo staan er in het boek leuke anekdotes. Bijvoorbeeld over de Zwolse Sassenpoort, een gebouw dat bij iedereen nagenoeg bekend is. "Maar weinig mensen weten dat een vooraanstaand gemeenteraadslid van Zwolle de poort in 1877 wou afbreken", zegt Sjoerd Litjens. "Gelukkig is het niet zo ver gekomen, want je moet er toch niet aan denken dat ze in die tijd het huidige icoon van de stad hadden gesloopt."

Even verderop vertellen de schrijvers het verhaal van horecagelegenheid Het Refter. Tegenwoordig een populaire eet- en drinkgelegenheid voor jong en oud. Het Refter is één van de oudste gebouwen van Zwolle en behoorde samen met de Bethlehemkerk bij een middeleeuws klooster. In latere jaren heeft het pand ook nog dienst gedaan als kazerne voor het leger van Napoleon. Nadat de Zwolse VVV er een tijd geleden uitging, stond het pand leeg. Een paar jaar geleden is het grondig opgeknapt en kun je er op twee etages en een mooi terras plaats nemen.

"De uitbater heeft gekozen voor een hele uitgebreide bierkaart, dus deze plek mocht wat ons betreft niet ontbreken in het boek", zegt Friso Schotanus met een knipoog en glimlach.

Regio rond Zwolle

Afgezien van heel veel bijzondere horecagelegenheden, panden en winkels in de Zwolse binnenstad, schenkt het boek ook aandacht aan mooie natuur-, fiets- en wandelgebieden in de regio rond Zwolle. "Denk bijvoorbeeld aan de Vreugderijkerwaard, de Mastenbroekerpolder, het dorpje Hattem en de Beulakerwijde in Giethoorn, allemaal prachtige gebieden om te verkennen."

Door de coronacrisis heeft de afronding van het boek langer op zich laten wachten. "Maar dat is misschien ook een geluk", zegt Sjoerd Litjens. Door de coronacrisis en alle maatregelen zijn we allemaal genoodzaakt om het vertier dichter bij huis te zoeken. Dit boek laat zien dat er dicht bij huis veel mooie en bijzondere dingen te ontdekken zijn."

Het boek "111 plekken in Zwolle die je gezien moet hebben" is onderdeel van een internationale reeks boeken over bezienswaardigheden in steden en landsdelen en is vanaf deze week in de Zwolse boekwinkels en via internet verkrijgbaar. Rijk worden de makers er niet van: ze hebben het uit liefde voor hun stad en de wijde regio rond Zwolle gedaan.