Automobilist mee naar politiebureau na ongeval in Genemuiden

Het ongeval was vanmiddag om 12.45 uur in de Karst de Langestraat, op het industriegebied.





De politie laat weinig los over de reden waarom de automobilist is meegenomen. "We onderzoeken wat er precies gebeurd is en nemen de bestuurder daarom mee", aldus een politiewoordvoerder.





Het is ongebruikelijk dat een automobilist mee wordt genomen na een ongeval. "Bij een zwaar ongeval doen we dat wel eens, ook voor het belang van de bestuurder", aldus de politiewoordvoerder. Of de automobilist ook om die reden is meegenomen, is niet bekend.