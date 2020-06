"Zwolle beseft niet wat het vertrek van de IJsselhallen betekent"

Sinds begin veertiende eeuw werd er in Zwolle een veemarkt gehouden. Dat gebeurde altijd in de open lucht, tot in 1972 de IJsselhal werd gebouwd. In de loop der jaren groeide het complex en werd het groter en groter. Eerst met de aanbouw van de Meerhal in 1985, vijf jaar later met de bouw van de Aahal en de Diezehal en in 1994 kwamen daar nog twee congreszalen bij.



Belang veemarkt onderschat

Henk Dubbeldam was lange tijd directeur van de veemarkt. Volgens hem heeft de veemarkt Zwolle heel veel gebracht. "Elke vrijdag kwamen er heel veel dieren van elders die in Zwolle vermarkt werden. En dat hield in dat ze uit een groot deel van Nederland kwamen. Behalve uit Leeuwarden, want in Friesland was op dat moment ook markt. Maar dat weerhield de mensen er niet van om naar Zwolle te gaan. Want op het moment dat 's-Hertogenbosch geen varkens meer liet aanvoeren, werd Zwolle de grootste veemarkt van Nederland."



Volgens Dubbeldam heeft de gemeente het belang van de veemarkt en dus ook de IJsselhallen altijd onderschat. "Het werd natuurlijk wel steeds minder, omdat het aantal boeren afnam. En dan ging jammer genoeg moeder de vrouw ook niet mee naar de binnenstad. Dus die wisselwerking werd minder. Maar ik heb het idee dat de stad Zwolle eigenlijk nooit heeft beseft hoe belangrijk die markt was."



Traditie met dieren

Hoewel er na de MKZ-crisis geen veemarkt meer werd gehouden, bleven dieren altijd wel een belangrijke rol spelen. Zo waren er onder meer grote koe- en paardenevenementen. Het waren publiekstrekkers van formaat, waar ook de economie van Zwolle van profiteerde.



Misschien wel de grootste publiekstrekker op het gebied van dieren is de karperbeurs Carp. Achttienduizend bezoekers kwamen er jaarlijks op af en volgend jaar zou de 25e editie in de IJsselhallen zijn. Zou. Want vanwege de onzekerheid, heeft de karperbeurs heeft daarom besloten eieren voor haar geld te kiezen en te verhuizen naar de Brabanthallen. "Ik moet dat besluit wel nemen, anders ben ik te laat en is er geen plek meer", legt organisator Mick Paine uit.

"Al twintig jaar lang hoor ik 'het gaat weg' en dan weer 'het gaat niet weg'. Vanaf het begin werd gezegd: 'eerst bouwen en dan slopen'. Maar dat gebeurt niet. Er is niets. Ze hebben niet eens een stukje land."



Kleinere hal

Dat de gemeente liever een kleinere hal wil in de nabije toekomst, betekent dat er minder mogelijkheden zijn voor evenementen. Grote beurzen zijn dan namelijk niet meer mogelijk, zegt Marita Struik, die sinds 1984 in de IJsselhallen werkte. "Dan kun je wel kleine concerten doen, maar geen grote beurzen meer. Ook vanwege de technische faciliteiten, zoals de vloer en de hoogte."

Vierhonderd- tot vijfhonderdduizend bezoekers per jaar is volgens Carp-organisator Paine dan ook verleden tijd in Zwolle. "Dat betekent twee volle zalen van vijfduizend mensen, elke week, een jaar lang. Dan kom je op een half miljoen. Hoe wil je dat doen op 4300 vierkante meter?"

Zwolle beseft volgens Dubbeldam niet wat het vertrek betekent voor de stad (Foto: RTV Oost / Mariëlle Beumer)

Gevolgen ondernemers

Ook ondernemers gaan de sluiting van de IJsselhallen merken, denkt hij. "Wanneer er een beurs is, zitten de hotels vol, de restaurants vol, de kroegen vol en rijden taxi’s op en af met bezoekers en standhouders. En vergis je niet, die komen uit tientallen verschillende landen. Van Amerika en Rusland, tot Duitsland en Denemarken. Duizenden mensen die nooit van Zwolle hadden gehoord, kenden het daardoor wel. En wie moet daar straks voor betalen? De ondernemers. Daar denkt de gemeente niet aan. Misschien omdat ze zelf geen ondernemer zijn. Je moet goed nadenken voordat je iets doet, volgens mij hebben ze dat niet goed gedaan."



Dat er een eind aan 'zijn' karperbeurs in de IJsselhallen komt, vindt Paine jammer. Maar er is iets wat hem meer verdriet doet. "Ik heb zulk leuk personeel meegemaakt in de IJsselhallen. Dat daar een eind aan komt, vind ik erger dan dat wij weg gaan. Al die medewerkers, zomaar op straat. Ik vind het schandalig."