Enschedeërs met een uitkering geven dienstverlening van gemeente een zeven

Afgerond een zeven. Dat rapportcijfer geven Enschedeërs met een uitkering hun gemeente. Om de twee jaar houden inwoners met een uitkering Enschede een spiegel voor over de dienstverlening van de gemeente. "Zij zijn afhankelijk van ons. Dus willen we graag weten wat ze van ons vinden, hoe we het doen. We krijgen een zeven. Best een behoorlijk cijfer", vertelt wethouder Arjan Kampman.

Met de ruime voldoende komt Enschede positief in het nieuws over de dienstverlening naar mensen met een uitkering. Donderdagavond in het tv-programma Opstandelingen van BNNVARA wordt waarschijnlijk een heel ander beeld van Enschede naar buiten gebracht. De aflevering heeft als ronkende titel 'Het schrikbewind van Enschede' en gaat over de strijd van René Beunders, voorzitter van Sociaal Hart Enschede. Hij vindt dat de gemeente veel te hard is voor mensen met een uitkering.

Wethouder Arjan Kampman bezweert dat het moment van de presentatie van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek niets te maken heeft met de komende televisie-uitzending. Het onderzoek is enige tijd geleden gehouden. De resultaten zijn bekend en geanalyseerd. Dit was de dag waarop ze aan het publiek openbaar konden worden gemaakt.

"Het klanttevredenheidsonderzoek doen we sinds 2015 en vindt elke twee jaar plaats", legt Kampman uit, die in zijn nopjes is met het resultaat van dit laatste onderzoek dat hoger is dan de twee vorige peilingen. "Die stijging komt vermoedelijk omdat we veel aandacht besteden aan de mensen. Onze dienstverlening is ten opzichte van de vorige onderzoeken nagenoeg op alle onderdelen verbeterd."

50-plussers

Er is één doelgroep die in het laatste onderzoek een minder mooie score laat zien: de 50-plussers. Kampman: "We weten eigenlijk niet goed hoe dit komt. Dat gaan we onderzoeken. We hebben juist extra aandacht voor 50-plussers bij de begeleiding naar vrijwilligerswerk of gewoon werk. Het kan best zijn dat we te veel aandacht hebben gehad voor deze groep. Dat ze zoveel gesprekken met de gemeente vervelend vinden. We weten het niet."

"We blijven dit doen"

Voor het onderzoek kregen meer dan 5000 mensen met een uitkering een mail met daarin een vragenlijst. 792 inwoners (14 procent) vulde de lijst in en mailde deze terug. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau PIP Advice.

In opdracht van de gemeenteraad startte Enschede in 2015 met het klanttevredenheidsonderzoek onder mensen met een uitkering. "Het besluit was toen om dit drie keer te doen. Dit is de derde keer, maar we gaan er gewoon mee door", aldus Kampman. "Over twee jaar doen we dus opnieuw onderzoek."