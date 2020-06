Verdriet bij trouwe medewerkers om sluiting Zwols icoon: "Dankbaar, maar heel verdrietig"

"Ik vind het ontzettend jammer", begint Marita Struik haar verhaal. Sinds 1984 werkte ze in de IJsselhallen en daar is abrupt een eind aan gekomen. "Het doet mij heel veel verdriet. Dat er geen evenementen meer zijn, maar natuurlijk ook dat we allemaal onze baan verliezen."



Bij het bedrijf werkten mensen vaak tientallen jaren. "Dat zegt wel iets over ons team. Met elkaar hebben we al die mooie evenementen neergezet in Zwolle. Daar zijn we trots op en dankbaar voor dat we dat hebben mogen doen."



Marita struik werkte het langst van iedereen in de IJsselhallen (Foto: RTV Oost / Marielle Beumer)

Ondanks dat al jaren bekend is dat er een moment komt dat de IJsselhallen plaats moet maken voor woningbouw, kwam het afscheid toch onverwachts. Omdat de huur per 1 januari 2024 is stopgezet, ziet Libéma geen toekomst in grote beurzen en evenementen tot die tijd."Wij hebben allemaal rekening gehouden dat het zou stoppen. Maar we hebben geen rekening gehouden met dat het zo snel abrupt zou eindigen."

Hoop op oplossing

Dat Libéma het moeilijk heeft gekregen door de coronacrisis, snapt Struik. Maar toch was er hoop op een goede oplossing voor de komende drie jaar. "Het is te snel gekomen dat er is gezegd dat het stopt en we onze baan kwijt zijn. Dat vind ik heel abrupt."



Struik blikt terug op de concerten en evenementen die werden gehouden in de IJsselhallen. Van Mark Knopfler tot Slayer.: