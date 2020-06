'Grote finale' voor personeel Vredestein, eerste wilde staking een feit

'Vandaag de grote finale!', 'Vredestein 74 jaar lief en leed, maar binnen vier maanden geheel uitgekleed' en 'Dit zaakje stinkt'. Het is een kleine greep uit de spandoeken bij bandenfabrikant Vredestein in Enschede. Vandaag moeten de ondernemingsraad en de directie eruit zien te komen.

Lukt dat niet, dan lijkt het afgelopen met het overleg. Want het is zo langzamerhand erop of eronder bij Vredestein. De ondernemingsraad (OR) ligt op ramkoers met de directie. Die wil nog altijd een reorganisatie doorvoeren, waarbij zo'n zevenhonderd banen verloren dreigen te gaan. De OR wil dat het blijft bij hooguit tweehonderd ontslagen.

Reorganisatie

Begin maart werden de plannen voor de reorganisatie duidelijk. De directie wil een deel van de productie verplaatsen naar een vestiging in Hongarije. Op dat plan kwam kritiek vanuit landelijke en Europese politiek, omdat die Hongaarse fabriek nog maar een paar jaar geleden is opgericht met 100 miljoen euro staatssteun.

Die fabriek, die sinds 2017 in bedrijf is, neemt nu werk over uit Enschede. Vredestein, onderdeel van het Indiase Apollo bandenconcern, bezwoer dat de fabriek in Hongarije nooit was gebouwd om het werk uit Enschede te halen en daar goedkoper te produceren. Volgens de directie ging het om teruglopende vraag en daar komt nu de coronacrisis bij.

Wilde staking

Vanochtend tussen vijf en zes uur legde de nachtploeg het werk een uur lang stil. Zo'n 75 werknemers verzamelden zich voor de poort om te praten over de huidige stand van zaken. Daarmee is de eerste wilde staking een feit.

Vandaag doen OR en directie een finale poging om elkaar te vinden. De afgelopen maanden zaten beide partijen veelvuldig met elkaar om tafel, maar het verschil tussen wat beide kampen willen, is nog altijd reusachtig. Mocht het niet tot een akkoord komen, dan overweegt de OR een stap naar de ondernemingskamer, een soort rechtbank voor conflicten op de werkvloer.