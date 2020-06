Nieuwe beelden in moordzaak Zwollenaar Henk Wolters tonen seinende auto's

Gisteren kregen 9300 mensen een sms-bericht om naar de uitzending van vanavond te kijken. Zij waren allemaal rond de tijd van de moord in de directe omgeving aanwezig. Wolters werd al lopend belaagd. Wie hem om het leven heeft gebracht, is nog altijd onduidelijk.

Seinende auto's

In de uitzending werden beelden getoond van een tafereel met twee auto's op de bewuste avond. Een buurtbewoner filmde rond 19.50 uur, zo'n twintig minuten voor de moord, een Volkswagen Golf Variant bij het terrein van de IJsselhallen. De bestuurder van die auto seinde een paar keer met groot licht.

Een paar seconden later rijdt een Toyota Aygo langs de Golf. Op het einde van het filmpje zijn harde knallen te horen. Er is onderzoek naar de knallen gedaan, maar het team kan niet vaststellen of het wapenschoten zijn of vuurwerk.

De politie hoopt dat iemand het geluid herkent en weet wie of wat dat geluid veroorzaakte. Daarnaast wil het team graag met de bestuurders van de auto's spreken.

Conflict

Verder liet de politie tijdens de uitzending weten graag in contact te komen met een man die kort na de dood van Wolters in een tunnel aan de Buitengasthuisstraat is gezien. Een groepje jongeren was daar vuurwerk aan het afsteken toen ze de man zagen. Hij droeg een gewatteerde, donkere jas en had een capuchon op. Volgens de politie is de man de mogelijke schutter.

Verder werd er in de uitzending aandacht besteed aan een verkeersconflict op 30 december, een dag voor de moord. Henk Wolters zou daar op de Korte Kamperstraat of in die omgeving rond 18.00 uur ruzie hebben gehad met een man met een donkere huidskleur op een fiets. Henk reed in zijn Opel Agila.

De Opel Agila waarin Henk Wolters zat (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De politie hoopt dat de beloning van 15.000 euro, die vorige week is uitgeloofd voor de gouden tip, mensen motiveert alsnog hun informatie te delen.

Zaak Wolters

Henk was voor zijn dood al in beeld bij de politie. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij zware criminele activiteiten. De afgelopen weken hebben zich verschillende verdachten bij de rechtbank moeten verantwoorden voor wapen- of drugshandel, in relatie met Henk Wolters. De zaak tegen Wolters zelf zou eigenlijk vorige week dienen.