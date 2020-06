Zwolse clown Patrick bij protest evenementensector in Den Haag: "Juist nu zijn we hard nodig"

De evenementensector heeft vandaag op het Malieveld in Den Haag geprotesteerd tegen de coronaregels voor evenementen. Het protest verliep rustig. In totaal waren er zo'n 150 mensen aanwezig, waaronder de Zwolse clown Patrick. "Het was niet druk, maar we hebben er wel gestaan."

De 32-jarige Patrick Sopacua werkt als clown op allerlei festivals en andere evenementen, maar sinds de uitbraak van het coronavirus zit hij thuis. "Leuk al die regels, maar daardoor kunnen wij ons werk niet uitvoeren. Ik wil weer beginnen."

Hoofd boven water

Gelukkig krijgt Patrick maandelijks nog wat geld door een uitkering, hij kan zijn hoofd financieel gezien dan ook boven water kan houden. Toch besloot hij om vandaag af te reizen naar Den Haag, vooral voor al zijn collega's.

Hij vertelt: "Ik werkte voor grote bedrijven, vanuit Zwolle opereer ik. Maar dat kan nu niet meer en dat is pijnlijk. Ik stond er dan ook voor de hele branche en heb kunnen laten zien waar ik voor sta. Dat vind ik het belangrijkste."

Lage opkomst

Dat er 150 mensen op het protest afkwamen, vond Patrick jammer. "Maar we stonden er wel. Al sta je er met vijf man en bereik je drie mensen, dat zijn er in ieder geval een paar."

Noem het toeval of niet: vandaag lekte uit dat er vanaf 1 juli geen beperkingen meer gelden op het aantal aanwezigen bij bijeenkomsten, zolang er maar 1.5 meter afstand wordt gehouden en er een gezondheidscheck wordt gedaan. "Ik weet niet of we iets hebben bereikt met dit protest, maar ik hoop vooral dat ik weer snel aan het werk kan."

Want zijn werk is juist nu, in deze coronatijd, heel belangrijk. "We zijn een beetje het ondergeschoven kindje, maar wij zijn juist nu hard nodig. Wij maken mensen aan het lachen en laten ze even hun thuissituatie vergeten."