Omwonenden kleine gasvelden pleiten bij Tweede Kamer voor beter schadeprotocol

Verschillende bewonersgroepen uit heel Nederland, onder meer uit Steenwijk en Willemsoord, pleiten in een petitie aan de Tweede Kamer voor een beter schadeprotocol voor kleine gasvelden. Het schadeprotocol, dat op 1 juli ingaat, ziet er anders uit dan het schadeprotocol voor Groningen en dat is de bewonersgroepen tegen het zere been. Ook vinden de bewonersgroepen dat ze te weinig betrokken zijn geweest bij het vaststellen van het protocol.

Gedupeerden in Groningen, waar door gaswinning duizenden huizen zijn beschadigd, hoeven zelf niet de strijd met de NAM aan te gaan. Schademeldingen worden door een commissie afgehandeld. Die commissie bepaalt ook de hoogte van de vergoeding. Het Rijk betaalt en dat geld wordt later op de NAM verhaald. Ook is er sprake van omgekeerde bewijslast: de gedupeerden hoeven schade aan hun huizen niet te bewijzen in een rechtszaak.

'Bevolking niet op eerste plaats'

Het schadeprotocol kleine gasvelden is anders. Zo is er geen sprake van omgekeerde bewijslast en moeten de bedrijven in principe zelf de schade aan de gedupeerden betalen, in plaats van dat het Rijk verantwoordelijk is voor de uitbetaling. Ook komen gedupeerden tegenover de gaswinningsbedrijven aan tafel te zitten, iets dat in Groningen dus niet het geval is.

"Met dit protocol dwingt Wiebes de individuele burger met schade om het op te nemen tegen een batterij van duurbetaalde juristen van de overheid en de mijnbouwondernemingen zoals de NAM en Vermilion." De bewonersgroepen vinden dat de lokale bevolking niet op de eerste plaats komen en spreekt van 'mijnbouw zonder prijskaartje'.

Gelijke behandeling

"Schade door gaswinning uit kleine velden wordt door Wiebes regelmatig gebagatelliseerd, waarom dan niet juist de bewijslast bij de mijnbouwer neerleggen? Dan heb je gelijk een andere business case en zal de mijnbouwer (en de overheid) meer verantwoord met bewoners en omgeving moeten omgaan."

Minister Wiebes geeft in zijn motivering om hiervan af te wijken aan dat voor de jarenlange gaswinning in Groningen een uitzondering is gemaakt omdat daar veel meer schademeldingen zijn, duizenden inmiddels. Bij kleine gasvelden zou het gaan om zo'n 15 tot 20 meldingen per jaar. De bewonersgroepen willen dat iedere burger die met mijnbouw te maken krijgt op dezelfde manier behandeld wordt en woonplaats mag daarbij niet uitmaken.

"Niets geleerd van ellende"

"Dit protocol is eenzijdig juridisch dichtgetimmerd en er is niets geleerd van de enorme ellende die mensen in Groningen hebben", zegt Jeannette van der Velde van de Stichting GAS DrOvF (Drenthe, Overijssel, Friesland). "Houd eerst maar eens de parlementaire enquête die Groningen beloofd is en kijk naar de lessen die ervan geleerd moeten worden, nu gaan we weer een soort juridische haarkloverij inrichten met alle kosten van dien."

De meeste kleine velden liggen in de vier noordelijke provincies, in Utrecht en Brabant. De petitie is door 21 bewonersgroepen, waaronder GAS DrOvF en Tegengas Willemsoord, ondertekend en wordt gesteund door onder meer Stichting Stop Afvalwater Twente. Vanwege de coronamaatregelen wordt de petitie vanochtend digitaal aangeboden.