Uniek experiment in Steenwijk: egels krijgen een zendertje om meer over hun gedrag te leren

In Steenwijk krijgen zes gezonde wilde egels een zendertje dat iedere vijf minuten de locatiegegevens van de egel opslaat. Zo kunnen de onderzoekers zien waar de egel allemaal is geweest en waar hij zich overdag schuilhoudt. Die gegevens zijn belangrijk voor het vinden van passende beschermingsmaatregelen.

Maar voordat de onderzoekers de gegevens binnenkrijgen, moeten ze de egels vangen en voorzien van een zendertje. Dat gebeurt 's nachts. Merel Klaarmond is coördinator van de Egelwerkgroep Nederland en gaat, samen met haar team, meerdere nachten op pad. "Wanneer het schemerig wordt, starten we. En we hopen natuurlijk dat we een egel gaan vinden", aldus Klaarmond.

"We plaatsen heel voorzichtig het zendertje op de rug van de egel", zegt Merel Klaarmond.

Volgens Klaarmond neemt de populatie egels af. "Het is niet duidelijk waardoor dat komt, maar we denken dat verkeer een grote invloed heeft. Hun habitat wordt ook steeds meer verdeeld in kleine stukken en grote wegen scheiden die stukken land. Dat is gevaarlijk."

Er is verder weinig bekend over egels. "Egels leven wel steeds meer in de stad, dus het is belangrijk om de egels te volgen met de zendertjes. Op die manier weten we waar ze graag zitten en komen we er bijvoorbeeld achter onder welke soort bosjes ze graag verblijven."

Primeur

"In tegenstelling tot onder andere Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werden in Nederland nog nooit eerder egels uitgerust met zenders. Het onderzoek in Steenwijk en Zoetermeer is dus een primeur voor Nederland", aldus de Egelwerkgroep Nederland.

Geen hinder

De zenders zullen de egels niet hinderen in hun dagelijkse gang van zaken. De egels worden meerdere malen weer gevangen voor een gezondheidscontrole. De zender wordt afgedaan als blijkt dat de egel conditioneel achteruit gaat. "Voordat we de zender plaatsen op de egel, wordt het beestje gewogen en gemeten. Op die manier checken we of het dier gezond genoeg is om mee te doen", zegt Klaarmond.

Na het onderzoek worden de zenders afgedaan en worden de dieren vrijgelaten. Het onderzoek vindt plaats tot en met augustus. Naast het experiment in Steenwijk, worden er in Zoetermeer ook egels gezenderd. Daarna hopen de onderzoekers de eerste resultaten te kunnen presenteren.

In deze vlog gaat Merel terug naar de plek waar ze de egel vannacht gezenderd heeft. "Waarschijnlijk heeft 'ie hier zijn nest", zegt ze.