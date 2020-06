Vragen over vakantie in coronatijd: reisbureau Enschede gaat zelf op reis voor goed advies

"We kregen zoveel vragen van klanten, we willen mensen goed kunnen voorlichten." En dus stapten Peter Vroom van reisbureau Westbound Travel uit Enschede samen met collega's op het vliegtuig naar Mallorca met de vraag: kunnen we, nu de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld, weer lekker op vakantie naar het buitenland?

Gisterochtend stapten Peter Vroom en collega's op het vliegtuig. "Op tijd naar Schiphol dus, dat was wel bijzonder want het was opvallend rustig. Maar het inchecken ging goed, met mondkapje op in het vliegtuig. Echt anderhalve meter afstand in het vliegtuig en op de luchthaven is soms niet te handhaven, maar iedereen houdt er wel rekening mee. Aan boord was het een goede sfeer."

Uitgaansleven

Eenmaal op Mallorca volgt onder meer een gezondheidscheck. "Ik ben hier vaker geweest, het is opvallend rustig hier. We krijgen onder meer veel vragen van jongeren over het uitgaan hier. Vanaf 1 juli staat de Spaanse overheid weer groepen tot driehonderd mensen toe en gaat de horeca weer open. Discotheken, Hollandse kroegen."

Na dit bezoek is Vroom er wel uit. "Ik denk dat het prima kan, daar zijn we wel van overtuigd. Maar het advies is wel dat je je er prettig bij moet voelen."