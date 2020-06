Provincie voelt niets voor second opinion onderzoek probleemkanaal Almelo-De Haandrik

Het omstreden onderzoeksrapport naar het 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik is 'zorgvuldig, deskundig en onafhankelijk'. De provincie voelt dan ook niets voor een second opinion. "Dit onderzoek is uitgevoerd door de meest gerenommeerde bureaus. Daarnaast is er een onafhankelijke commissie ingesteld met veel expertise, dit kunt u beschouwen als een second opinion."

De provincie trekt 25 miljoen euro uit om de schade te vergoeden aan de huizen langs kanaal Almelo-De Haandrik. Circa 350 gezinnen langs het kanaal kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Eind mei werd het veelbesproken onderzoeksrapport gepresenteerd. Conclusie: het merendeel van de schade aan de huizen is niet veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal.

Tientallen vragen

Vanavond wordt er in het provinciehuis vergaderd over het compensatievoorstel. Al op voorhand zorgt het voorstel voor tientallen vragen van de verschillende partijen. CDA, de grootste regerende partij in Overijssel, vraagt naar de mogelijkheden voor een second opinion. "Dit mede omdat Kant nog Wal stelt dat veel niet is onderzocht. En omdat er kennelijk verschillende opvattingen zijn over de wijze waarop de onderzoeksvragen zijn beantwoord", schrijft de partij.

De PVV laat op voorhand al weten niet te zullen instemmen met het compensatievoorstel. "Wij vinden dat alle gedupeerden gecompenseerd moeten worden", zegt fractievoorzitter Erik Veltmeijer. "Wij vinden het moreel verwerpelijk en misdadig dat in dit plan mensen met enorme schade mogelijk te horen krijgen dat ze niet gecompenseerd worden, maar wel een lening aan hun broek krijgen."

De kritiek op het onderzoeksrapport van Deltares luidt onder meer dat er te weinig (cruciale) informatie beschikbaar was voor het onderzoek. Zo is er geen logboek gemaakt van de uitgevoerde baggerwerkzaamheden, zijn niet overal vooropnames van gemaakt en zijn bepaalde metingen niet goed of incompleet gerapporteerd.

"Met de kennis van nu was het wenselijk geweest dat er nog meer informatie, over verschillende onderwerpen, beschikbaar zou zijn geweest. Op de momenten dat de bestekken zijn voorbereid leek de daarin gevraagde informatie echter voldoende om de uitvoering van het werk beheerst te laten verlopen", schrijft de provincie.

Dat de schade aan de woningen is veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal, zeggen de onderzoekers van Deltares 'niet honderd procent uit te kunnen sluiten'. "De kans op schade door trillingen komt op basis van de richtlijnen van de stichting Bouwresearch op 1 procent. De kans op schade is klein, maar niet nul."

Stemmen

Naast de schaderegeling van 25 miljoen euro, komt er een rentevrije schaderegeling van maximaal 200.000 euro beschikbaar. Die lening is bedoeld voor schades waar de schuld van de overheid niet bewezen kan worden.

Provinciale Staten stemt volgende week woensdag, 1 juli, over de schaderegeling. Vanavond kunnen de partijen in een speciale commissievergadering nog hun zegje doen over het voorstel.