Vijf aanhoudingen in Oost-Nederland in onderzoek naar mensenhandel en gedwongen prostitutie

De twee hoofdverdachten worden ervan verdacht twee vrouwen van 23 en 42 jaar in een periode van ongeveer vier maanden te hebben uitgebuit door ze gedwongen te laten werken in de prostitutie. Dat gebeurde in verschillende hotels en woningen in Nederland.

Zwolle

De zaak kwam aan het rollen toen een van de slachtoffers in augustus 2019 in Zwolle wist te vluchten en zo hulp kon inschakelen. Niet veel later meldde ook het andere slachtoffer zich bij de politie. Ook kreeg het onderzoeksteam informatie van klanten. Daarop is een intensief onderzoek gestart en zijn de slachtoffers direct uit het circuit gehaald.

De hoofdverdachten zijn 34 en 24 jaar oud en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Zij hebben met geweld en bedreiging met geweld twee vrouwen uitgebuit in de prostitutie.

Drie medeverdachten zijn een man van 38 uit Arnhem en twee mannen van 42 en 52 uit Tiel. Zij worden verdacht van mensenhandel en fraude met betaalmiddelen.

Vanuit hotels en woningen

De vrouwen werkten vanuit verschillende hotels in Nederland en vanuit enkele woningen. De verdachten boekten hotelkamers zonder te beschikken over een eigen betaalkaart. Naar aanleiding van meldingen van de rechtmatige eigenaren kwamen hotels erachter te zijn opgelicht. Enkele hotels hebben hiervan aangifte gedaan.

De twee hoofdverdachten zitten nog vast, de drie medeverdachten mochten na verhoor gaan. Zij zijn nog wel verdachten in het onderzoek.