Linksback Gijs Smal eerste aanwinst voor FC Twente

Gijs Smal is de eerste aanwinst van FC Twente. De 22-jarige linksback komt transfervrij over van FC Volendam en tekent in Enschede een contract voor drie jaar met een optie voor nog een jaar.

Smal kwam in 2017 voor het eerst uit in de hoofdmacht van de Volendammers en kende vorig seizoen een succesvolle jaargang in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij tot zes treffers kwam en maar liefst tien assists voor zijn rekening nam.

Logischerwijs ondernam FC Volendam dan ook pogingen om de verbintenis van Smal te verlengen. Tot een overeenkomst kwam het echter niet. Naast FC Twente had ook PEC Zwolle interesse in de linkervleugelverdediger, maar een Zwolse aanbieding legde Smal naast zich neer.

Ontzettend blij

Technisch Directeur Jan Streuer: "We zijn ontzettend blij dat Gijs voor FC Twente heeft gekozen. Bij FC Volendam heeft hij afgelopen jaar een sterke groei doorgemaakt en was hij met zes goals en tien assists van grote waarde voor de succesvolle ploeg. Als linkerverdediger heeft hij ook de goede aanvallende kwaliteiten. Hij is een harde werker en een ambitieuze speler. Gijs heeft het laten zien in de eerste divisie en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij bij FC Twente een nieuwe stap gaat maken."