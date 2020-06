Waar vind je in Overijssel nertsenhouderijen?

De Tweede Kamer wil dat er nog dit jaar een einde komt aan nertsenhouderijen in Nederland. Minister Carola Schouten van Landbouw moet met een verbeterde stoppersregeling komen, die zo aantrekkelijk is dat nertsenhouders er nog dit jaar mee ophouden. Maar hoeveel nertsenhouders telt Overijssel, eigenlijk?

LocalFocus heeft het aantal 'edelpersdieren' in Nederland in 2019, de meest recente cijfers, op een rijtje gezet. Dan blijkt dat Overijssel vier nertsenbedrijven telt, verdeeld over vier gemeenten.

Het grootste bedrijf, met 3000 nertsen, staat in Dalfsen. Een bedrijf in Vriezenveen heeft 2848 nertsen, een nertsenhouderij in Almelo telt 1709 dieren en een houderij in Ommen telt 1400 nertsen.

Nerts op mens

Op meerdere bedrijven in Nederland zijn nertsen besmet met het coronavirus. Op twee bedrijven is het aannemelijk dat er besmettingen hebben plaatsgevonden van nerts op mens, meldt de rijksoverheid. Het gaat in alle gevallen om nertsenbedrijven in het zuiden van het land.

Kijk op onderstaande kaart om te zien waar in Overijssel nertsenhouderijen te vinden zijn

Over de provinciegrens

Daarnaast is er vlak over de grens met Drenthe, in De Wolden, nog een nertsenfokker te vinden. Die houdt slechts honderd dieren. En ook in Gelderland liggen bij de grens met Overijssel enkele nertsenfokkerijen. Namelijk in Voorst (1945), Lochem (4100, verdeeld over twee bedrijven) en Oldebroek (8900).

Die laatste is aanzienlijk groter dan de fokkerijen die in Overijssel zijn gevestigd, maar ook in Gelderland en vooral in Brabant zijn nog veel grotere bedrijven.