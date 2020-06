Eigenaar 'granaatcafé' voor rechter wegens lekken vertrouwelijke informatie aan RTV Oost

Bar Bruut kwam in 2018 in het nieuws nadat een onbekende man een granaat aan de deurklink had gebonden. Ook deden zich kort daarna bij de ouders van de kroegbaas twee explosies voor. Begin dit jaar werd er voor de tweede keer een granaat aan de deurklink van de bar gehangen.

Ondanks dat de politie alles uit de kast haalde, werden de personen die verantwoordelijk zijn voor deze incidenten nooit gevonden.

Journalist mogelijk afgeluisterd

Gedurende dit onderzoek blijkt de telefoon van de kroegeigenaar te zijn afgetapt. Daarbij werd mogelijk ook Nout Peper, journalist van RTV Oost, afgeluisterd.

Tegen de kroegbaas liep een zogenoemd Bibob-onderzoek. Autoriteiten kunnen bij argwaan over een kroegbaas opdracht geven om diens achtergronden door te lichten.

Vertrouwelijke informatie

Informatie uit dergelijke onderzoeken is vertrouwelijk. Vandaar dat de kroegbaas zich nu komende donderdag voor de rechtbank moet verantwoorden. Hij wordt ervan verdacht belangrijke informatie te hebben gelekt richting RTV Oost.

Bronbescherming

Volgens de jurist van RTV Oost is nu cruciaal of in dit geval de eigenaar van Bar Bruut werd afgetapt of dat ook de verslaggever werd afgeluisterd. Juist omdat RTV Oost na de aanslagen bij Bar Bruut met meerdere onthullingen kwam in deze spraakmakende zaak.

Uit oogpunt van bronbescherming heeft justitie zich bij het afluisteren van journalisten echter aan uiterst strenge regelgeving te houden.

Opheldering geëist

Als het de kroegbaas was die werd afgetapt, vormt het gesprek met de verslaggever zogenoemde bijvangst, zoals dat juridisch wordt genoemd, in de bewijzen die het OM in deze strafzaak zal presenteren. "En bijvangst valt juridisch niet onder bronbescherming", aldus jurist Jan van Vegchel.

RTV Oost zal niettemin in deze zaak opheldering van justitie eisen. Zo wil de omroep onder meer weten of er na een eerste gesprek ook specifiek is door-gerechercheerd op de verslaggever. "Mocht blijken dat het OM zich toch schuldig heeft gemaakt aan een ongeoorloofde inbreuk op de bronbescherming van de journalist, dan moeten alle daarbij verkregen gegevens worden vernietigd", aldus Van Vegchel.