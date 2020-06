Overijssel staat met 'rug tegen de muur' in affaire Keolis

Wat het besluit ook wordt over de aanbesteding voor streekvervoer in de Regio IJssel-Vecht - die Keolis won met 'gesjoemel' - , het gaat de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland geld kosten. Gedeputeerde Staten van de provincies willen 7 juli met een besluit komen en zijn nu druk om een veilig pad te vinden in het juridische mijnenveld.

In een technische sessie over de aanbesteding bleek hoe gecompliceerd het gevolg van het gesjoemel door Keolis is. Bij intrekken van de concessie zijn de gevolgen reusachtig. Er moet dan met een noodconcessie misschien wel twee jaar lang worden doorgereden door de huidige opdrachtnemers, waarvan Keolis één is. Als de concessie niet wordt ingetrokken, kunnen er schadeclaims volgen van de inschrijvers die de aanbesteding verloren. Kortom, alle opties gaan de provincies geld kosten.

Contract met waarde van 900 miljoen

De onregelmatigheden in de aanbesteding, die een waarde heeft van 900 miljoen euro, werden eind mei bekend. Keolis had ze al eerder gemeld aan verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman. Onder druk van een publicatie van Follow the Money meldde Keolis het op haar site en informeerde Boerman op zaterdagavond laat de leden van Provinciale Staten.

Keolis meldt zelf over de onregelmatigheden op haar site: "Het betreffen twee verklaringen die zien op het onderwerp Circulariteit en één verklaring gaat over de levering van de buurtbussen". De provincie Overijssel gebruikte zelf al het meer beladen woord 'side-letters', die op fraude wijzen. Al eerder liet een aanbestedingsdeskundige weten dat dit voldoende reden is om de al gegeven concessie in te trekken.

Juridisch mijnenveld

Teamleider juridische zaken van de provincie Overijssel Gerben Knuttel schetste vanmorgen het juridisch mijnenveld. Ook al is er voldoende reden, dan nog is het de vraag of het verstandig is de concessie in te trekken zo is op te maken uit zijn technisch-juridisch betoog. De kosten zullen hoog zijn als er met een noodconcessie moet worden gereden.

Ook zou dat een soberder vervoerspakket kunnen betekenen. Daarnaast is het niet zo dat het uitschrijven van een nieuwe aanbesteding dezelfde inschrijvingen oplevert. Zo zou de CEO van Transdev (Connexxion) al hebben laten weten niet zonder meer opnieuw in te schrijven. En in deze corona tijd, met lege bussen, zou een nieuwe aanbesteding wel eens veel duurder kunnen zijn.

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Keolis zal, als de concessie wordt ingetrokken, naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) gaan. Als de concessie niet wordt ingetrokken kunnen de verliezende inschrijvers (Connexxion, Arriva en EBS) ook naar het CBb gaan. Als zij daar gelijk krijgen met hun bezwaar zouden ze wellicht een schadevergoeding voor winstderving kunnen eisen.

Kan Keolis verlies aanbesteding overleven?

De financiële gevolgen, die niet te vermijden lijken kunnen door de provincies worden neergelegd bij Keolis. Maar de vraag is wel hoeveel dat bedrijf kan lijden. Sinds 2010 heeft Keolis in Nederland geen winst meer gemaakt, sterker nog: bij elkaar is bijna 50 miljoen euro verlies geleden dat voor een groot deel is aangezuiverd door de Franse moedermaatschappij.

Bij Keolis in Nederland werken 1900 mensen, en de vraag is of het bedrijf kan functioneren als het deze aanbesteding zou verliezen. Ongetwijfeld is er al voor vele miljoenen ingekocht en daarnaast zijn er honderden bussen besteld. Directeur Frank Janssen heeft onlangs in een webinar voor zijn personeel laten weten dat het bedrijf volle kracht doorgaat met de voorbereiding voor de concessie die op 13 december start. Verliezen lijkt voor Keolis geen optie die het makkelijk overleeft.