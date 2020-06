Verdachte van ontvoering vijfjarig meisje Glanerbrug langer vast

Nadat W. het meisje in zijn blauw-paarse scootmobiel had opgepikt, nam hij haar mee naar zijn appartement aan de Gronausestraat. De politie vroeg via Burgernet de lokale bevolking uit te kijken naar het tweetal, waarop er een grootscheepse zoekactie op gang kwam. De politie werd daarbij geholpen door de massaal uitgelopen bevolking van Glanerbrug.

Vanuit rolstoel in politiewagen gezet

Een alerte getuige wist de politie te vertellen dat de man en het kind bij het seniorencomplex aan de Gronausestraat naar binnen waren gegaan. Onder meer door meerdere ruiten in te slaan, drongen agenten het appartement binnen en wisten het meisje te bevrijden. De man werd vanuit een rolstoel overgeladen in een politiewagen en afgevoerd.

De ouders hebben meteen aangifte gedaan, het meisje was nog dezelfde avond weer thuis. Volgens de vader maakt het slachtoffertje het "naar omstandigheden goed". Verder wil hij inhoudelijk niets kwijt, vooral ook om het politieonderzoek niet te frustreren, zo laat hij weten.

Voorarrest verlengd

De verdachte is vanmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank Almelo. Die bepaalde dat zijn voorarrest met veertien dagen wordt verlengd. W.'s advocaat Sandra Smid zegt verder niet inhoudelijk op de zaak in te willen gaan.

Verdenkingen

De politie liet eerder al weten dat man wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en onttrekking aan het ouderlijk gezag. "Uit onderzoek moet blijken of daar nog meer verdenkingen bij komen", aldus een politiewoordvoerder.

Intussen zijn de bewoners van het appartementencomplex Terhaar sive Droste - op steenworp afstand van de Duitse grens - de verdachte liever kwijt dan rijk. De man komt van oorsprong niet uit Glanerbrug, maar streek hier enkele jaren geleden neer.



Wildplassen vanaf balkon

In de buurt zien ze hem vooral als vreemde snoeshaan. Ook omdat hij in het verleden overlast veroorzaakte, onder meer door zich schuldig te maken aan wildplassen. "Meestal in de bosjes hier in de buurt, maar ook deed hij dat gewoon in het openbaar langs de kant van de weg. En soms zelfs vanaf het balkon", aldus een bewoner van het wooncomplex.