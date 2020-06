Minister Wiebes komt met voortgangsrapport sanering vervuilde zoutputten

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks krijgt van minister Erik Wiebes een overzicht van de voortgang van de bodemsanering bij vervuilde zoutputten in Twente. GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee vroeg daar vandaag om in een debat over mijnbouw.

De fracties van GroenLinks in Hengelo en in Provinciale Staten maken zich al enige tijd grote zorgen over de met diesel verontreinigde bodem rondom een aantal zoutputten in Twente. Hun zorgen hebben geleid tot vragen aan de minister.

Onlangs werd bekend dat zoutproducent Nouryon is gestopt met de bodemsanering van een zoutput aan de Grote Veldweg bij Twekkelo. Tijdens de opruimwerkzaamheden werd een drijflaag met diesel op het grondwater niet meer aangetroffen in de bodem. Het risico dat de diesel zich verder verspreidt door de bodem wordt als klein beschouwd. Om die reden wordt de vervuiling niet opgeruimd maar in de gaten gehouden.

Hoe is aansprakelijkheid geregeld?

Behalve een overzicht van de voortgang van de bodemsanering wil Kamerlid Van der Lee ook weten wie er aansprakelijk is als een instabiele zoutcaverne instort. Weliswaar wint Nouryon nu zout uit de Twentse bodem, een aantal instabiele cavernes is ontstaan toen dit nog gebeurde door het bedrijf Akzo. Minister Wiebes zei ook deze vraag te beantwoorden.

Tot in de jaren zeventig gebruikte de mijnbouw een techniek die in sommige gevallen kan leiden tot instabiliteit van een zoutcaverne. Zo zijn sommige cavernes volgens moderne standaarden te groot. Van de cavernes in de periode 1958-1975 zijn er 41 'potentieel instabiel'. Dat wil zeggen dat ze nu stabiel zijn, maar dat ze mogelijk ooit instabiel kunnen worden. Nouryon stabiliseert deze cavernes preventief door ze op te vullen met materiaal dat bij de zoutwinning naar boven komt. (bron)

Gat van Hengelo

Het komt bijna nooit voor dat een zoutcaverne instort. Het gebeurde voor het eerst (en tot nu toe) en voor het laatst in Twekkelo, in de winter van 1991. Ineens ontstond er een gigantisch gat in de weg, nadat een zoutcaverne was ingestort. Niemand had dat zien aankomen. Ook de bewoners van de buurtschap niet. Beelden uit het archief van het tv-programma Van Gewest tot Gewest daarover zijn opgenomen in een reportage van RTV Oost. De beelden van het 'gat van Hengelo' blijven indrukwekkend.

Tekst gaat verder onder de video.

Statenlid Robert Jansen van GroenLinks is tevreden met de toezeggingen van de minister. "Wij blijven een vinger aan de pols houden. Over de aansprakelijkheid en uiteraard over de bodemsaneringen. Die olie in de grond is natuurlijk niet ineens weg."