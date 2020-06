Beelden van autokraker die in Haaksbergen navigatie uit auto steelt

Bij een parkeerterrein aan de Hibbertstraat in Haaksbergen is een man gefilmd die een autoruitje intikt en er aan navigatiesysteem uit steelt. De politie heeft de beelden openbaar gemaakt in de hoop dat iemand de autokraker herkent.

De man fietst in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juni over het parkeerterrein. Hij zit op een opvallende fiets met een fietsmandje aan het stuur. Op de parkeerplaats schijnt hij bij enkele auto's naar binnen en slaat dan zijn slag. Hij tikt een ruit in en steelt een TomTom One XL1 uit één van de geparkeerde auto's.

Tekst gaat verder onder de video

Er is die nacht bij meer auto's ingebroken of geprobeerd in te breken. De aloude tip geldt nog steeds: laat geen waardevolle spullen achter in je auto!

Tips?

Wie herkent de man? Bijvoorbeeld in combinatie met dat fietsmandje aan het stuur? Laat het meteen weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Haaksbergen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000