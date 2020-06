Jongste van 'kinderporno-broers' uit Haaksbergen hoort eis van twee jaar cel

De zaak veroorzaakte grote opschudding in Haaksbergen, vooral omdat de jongste als vrijwilliger volop actief was binnen een lokale sportclub. Voor de rechtbank Rotterdam bleek vandaag dat er meer dan een half miljoen kinderporno-afbeeldingen bij hem zijn gevonden. Ook heeft de Haaksbergenaar volgens justitie in zijn eigen woonbuurt minderjarigen gefotografeerd.

De oudste van de twee broers (35) wordt door justitie een nog prominentere rol toebedacht. Hij zou een van de grote leiders zijn van een internationaal opererend kinderporno-netwerk. Omdat het onderzoek tegen hem echter nog in volle gang is, volgt zijn strafzaak in een later stadium.



Al jaar vast

De twee broers zitten sinds medio vorig jaar vast. De politie kwam ze op het spoor via een andere verdachte in deze zaak. Volgens het Openbaar Ministerie waren de broers niet alleen in het bezit van een enorme partij video's en foto's met minderjarigen, maar zouden ze ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verspreiding ervan.

"Verdachte heeft een spoor van directe en ruim 522.000 indirecte minderjarige slachtoffers nagelaten, maar beschouwt ook zichzelf als slachtoffer, van zijn pedofilie. Het OM is geschokt", aldus de officier van justitie van het Landelijk Parket vandaag tijdens de rechtszaak.



De twee broers maakten volgens justitie deel uit van een internationaal opererende bende die volop actief was op het zogenoemde dark web: een afgeschermd deel van het internet. Dit dark web is populair onder criminelen. Ook waren beide broers volgens het Openbaar Ministerie actief op allerlei chatsites voor minderjarige jongens en meisjes.

Wijkverbod

Los van de celstraf eiste het OM dat een wijkverbod tegen de man en mag hij geen contact opnemen met de slachtoffertjes. Bovendien moet hij zich aan zijn stoornis laten behandelen. Opvallend is dat justitie een uitzonderlijk lange proeftijd van vijf jaar eist.

'Geen openheid van zaken'

Het OM rekent het de man extra zwaar aan dat hij geen totale openheid van zaken wil geven. "Verdachte is berekenend. Hij beweert bijvoorbeeld amper over computerkennis te beschikken, maar de politie heeft vastgesteld dat verdachte een bovengemiddelde computerkennis heeft en dit vormt een risico bij verdachte", aldus de officier van justitie.

"Het is zeer zorgelijk dat verdachte vergaande computerkennis heeft, toenadering zocht tot zeer jonge kinderen en van verzamelen overging tot vervaardigen van kinderporno en het maken van heimelijke opnames. De omvang van de aangetroffen kinderporno is zeer groot. Dit is meegenomen in de vaststelling van de strafeis", aldus de officier van justitie vanmiddag in de rechtbank.

De directe slachtoffers in deze strafzaak zijn volgens het OM de minderjarige slachtoffers die verdachte heeft gefotografeerd. De foto's werden keurig gerubriceerd teruggevonden, tussen de andere kinderporno die verdachte verzamelde.

'Astronomische aantallen'

En dan zijn er volgens justitie nog de indirecte slachtoffers van de kinderpornoverzameling van verdachte. Ruim 522 duizend slachtoffers. "Dat zijn astronomische aantallen kinderen die misbruikt zijn, allemaal met ouders en familie", aldus het OM.

Zelf heeft de verdachte verklaard dat hij de ernst van zijn verzamelrol minder ernstig ziet ‘omdat hij het niet heeft verspreid, er niet om heeft gevraagd en er niet voor heeft betaald'. Het OM denkt anders over die rol: "De verdachte heeft net zo goed als andere verzamelaars de kinderpornomarkt in stand gehouden en is net zo verantwoordelijk. Hij heeft net zo goed jarenlang het misbruik van kinderen genormaliseerd."

Levenslange impact

De officier van justitie beklemtoonde in haar requisitoir de ernst van het misdrijf en de levenslange impact. "Elk kind dat kinderpornografisch wordt vastgelegd, is zijn of haar hele leven slachtoffer. Slachtoffers blijven zich altijd afvragen wie de afbeeldingen bezit, wie zich hierop bevredigt en hebben angst (hoe irreëel soms ook) herkend te worden."



'Voor leven getekend'

"Die problemen worden niet minder als ze ouder worden, integendeel. Als zij zelf relaties krijgen, zelf kinderen krijgen, blijft de impact groot. Ze zijn voor het leven getekend. Ook op de ouders en familie van deze slachtoffers heeft het levenslang impact: Het idee dat pedofielen zich verlustigen op jouw kind/familielid is onverdraaglijk."

De man is volgens justitie een stap verder gegaan dan alleen maar het aanleggen van een omvangrijke collectie, hij heeft ook zeer jonge kinderen onder meer uit zijn nabije omgeving gefotografeerd. Een deel van die beelden is aangemerkt als kinderpornografisch materiaal, het andere deel als het maken van heimelijke opnames. Het OM rekent dit de man extra aan in haar strafeis.

Sportclub

De Haaksbergenaar was overigens volop actief binnen een lokale sportclub, maar daar hield hij zich voornamelijk bezig met het onderhoud aan de accommodatie en had hij geen rechtstreeks contact met jeugdleden had.

Volgens een woordvoerder van de club is uit politieonderzoek gebleken dat hij zich binnen de club niet schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.