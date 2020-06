Ruimte voor evenementen, anderhalve meter afstand blijft verplicht

Er komt meer ruimte voor het organiseren van evenementen en fans zijn weer welkom bij sportwedstrijden . Dat heeft premier Mark Rutte vanavond bekend gemaakt. Ook mag het openbaar vervoer weer volledig worden gebruikt en mag er weer samen worden gereisd in de auto, ook als je niet in hetzelfde huishouden zit.

Dat de eerder geplande versoepelingen per 1 juli door konden gaan, lag al in de lijn der verwachting. Zo kunnen sportscholen, sauna's en casino’s de deuren weer openen. Ook kunnen middelbare scholen na de zomer volledig open.

Dat er meer ruimte komt voor evenementen, was niet opgenomen in de zogenoemde routekaart. Buurtfeesten, kermissen en braderieën zijn weer mogelijk, maar de 'anderhalve-meter-afstand-maatregel' blijft de norm.



Reizen

Rutte maakte verder bekend dat de beperking op het gebruik van het openbaar vervoer opgeheven wordt. Ook voor niet-noodzakelijke reizen mogen mensen reizen met de bus of trein. Wel wordt geadviseerd zo veel mogelijk buiten de spits te reizen. Mondkapjes blijven verplicht.

Ook mag er vanaf volgende week weer samen gereisd worden in de auto. Het advies blijft wel een mondkapje te dragen en vooraf klachten te benoemen.

Horeca en evenementen

Ook was er goed nieuws voor de noodlijdende horeca- en evenementenbranche. Vanaf 1 juli is er geen maximumaantal bezoekers meer, zolang mensen maar anderhalve meter afstand houden van elkaar en er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen.



Volgens de door de overheid opgestelde routekaart zou het maximumaantal bezoekers vanaf 1 juli verhoogd worden van dertig naar honderd personen. Maar vanwege de sterke afname van het aantal besmettingen, is besloten het maximum los te laten. Er wordt nu onderscheid gemaakt in 'binnen' en 'buiten'.



Binnen geldt er geen maximum wanneer er bij de deur een checklist wordt gedaan en er voldoende maatregelen zijn genomen. Zonder reservering en checklist, is er wel een maximum van honderd personen. Buiten gelden dezelfde voorwaarden, maar is het maximum 250 personen wanneer er geen reservering en triage plaatsvindt. Ook moet je kunnen zitten.

Grote evenementen waarvoor een vergunning nodig is, zullen in de praktijk vanaf half augustus pas weer plaatsvinden. Daarbij geldt de basisregel dat iedereen anderhalve meter afstand houdt, zowel binnen als buiten.

Terrassen en disco's

Tafeltjes op terrassen hoeven niet langer op anderhalve meter afstand van elkaar te staan, zolang er zogenoemde kuchschermen tussen de tafels staan.

Discotheken en nachtclubs moeten wel dicht blijven. Op 1 september volgt een nieuw weegmoment.



Voetbalwedstrijden en sporten

Alle sporten, dus ook contactsporten, zijn per 1 juli weer toegestaan, zowel als recreatieve activiteit als in wedstrijdverband.



Volgens de routekaart kan er vanaf 1 september weer professioneel gevoetbald worden met publiek, maar onder strenge voorwaarden. De anderhalve meter afstand van bezoekers blijft verplicht, ook bij de in- en uitgangen en op de tribune.

Zingen en schreeuwen mag niet. "Neem maar toeters mee die je kunt indrukken. Het is verschrikkelijk, dat weet ik. Maar het is het niet anders", zei Rutte.



Kerkdiensten

De versoepeling betekent ook dat er weer kerkdiensten kunnen plaatsvinden waar meer mensen op af komen. Maar ook voor deze diensten geldt dat er niet mag worden gezongen en de anderhalve meter afstand is verplicht.

Zangkoren mogen wel, onder voorwaarden.

Verzorgingshuizen

Bezoek aan verzorgingshuizen is ook weer volledig mogelijk, mits er voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. De regel van anderhalve meter afstand is ook in dit geval verplicht.