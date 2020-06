PVV: "Geen second opinion kanaalonderzoek Almelo-De Haandrik, alle schade betalen"

De PVV-fractie heeft gisteren de koppen nog eens bij elkaar gestoken en kwam na een rekensom uit op een schadebedrag van zo'n 35 tot 40 miljoen euro. Schade die door de partij aan de woningen is ontstaan door baggerwerkzaamheden en het intrillen van damwanden in het kanaal.

"Wij geloven in toeval, maar niet in zo veel toeval", zegt Veltmeijer, wijzend naar de schade die na de werkzaamheden ontstond aan de huizen.

Werkzaamheden niet oorzaak

De provincie trekt 25 miljoen euro uit om de schade te vergoeden aan de huizen langs kanaal Almelo-De Haandrik. Circa 350 gezinnen langs het kanaal kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Eind mei werd het veelbesproken onderzoeksrapport gepresenteerd. Conclusie: het merendeel van de schade aan de huizen is niet veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal.

Naast de schaderegeling van 25 miljoen euro komt er een rentevrije schaderegeling van maximaal 200.000 euro beschikbaar. Per huishouden, bedoeld voor schades waar de schuld van de overheid niet bewezen kan worden.

PVV-fractievoorzitter Veltmeijer is duidelijk richting verantwoordelijk gedeputeerde Boerman: "Doe niet zo moeilijk en betaal het volledige schadebedrag. Zorg dat die mensen weer veilig kunnen wonen."

Nog langer onzekerheid

Hoewel Veltmeijer het niet eens is met de uitkomsten van het onderzoek, ziet hij een second opinion, een nieuw onderzoek naar de oorzaak van de schade aan woningen, niet zitten. "Dan zitten die mensen alleen nog maar langer in onzekerheid. De situatie is verschrikkelijk in die woningen. Dat heeft niets met een aanbouw of een bijbouw te maken, maar met die baggerwerkzaamheden."

Veltmeijer heeft zelf op beelden gezien wat de baggerwerkzaamheden in het kanaal doen met een woning langs het kanaal. "Die invloed is enorm", aldus Veltmeijer, die aangeeft dat vanavond tijdens het debat getoond zal worden wat het effect was van de werkzaamheden."

Of het een zwaar debat wordt? Veltmeijer weet het niet. "Als ik met collega-Statenleden bij die mensen op bezoek was, gaven ze allemaal aan hoe verschrikkelijk het voor die bewoners was. Ik ben benieuwd wat die woorden vanavond waard zijn."