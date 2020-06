Fans weer welkom in het stadion: "Positief, maar het is niet rendabel en wie laten we toe?"

Want is deze maatregel niet eerder een kostenpost voor de armlastige clubs? En welke fans met een seizoenskaart laten FC Twente, PEC Zwolle, Go Ahead Eagles en Heracles Almelo thuis?

PEC Zwolle

"Laten we positief beginnen. Voetbal hoort met zoveel mogelijk publiek gespeeld te worden", zegt voorzitter Adriaan Visser van PEC Zwolle positief. "Bedrijfseconomisch is het natuurlijk wel een ander verhaal. Het is niet rendabel. Maar laten we blij zijn dat er weer wat mag. Over hoe en wat kan ik nog niet veel zeggen. Ook over wie we in het stadion toelaten, dit gaan we nog even rustig onderzoeken. Het duurt ook nog drie maanden", besluit Visser.



GA Eagles

Ook bij GA Eagles zijn ze blij met de versoepeling. "Het is natuurlijk prettig dat er weer wat meer mag", begint directeur Jan Willem van Dop. Maar laten we over de invulling even het plan afwachten. Gaan we loten? Moet ik via een notaris de mensen kenbaar maken, die De Adelaarshorst mogen betreden. Het is allemaal nog wel onduidelijk. Volgens onze berekening gaat het om 25 procent van de mensen. Maar bij families is dit natuurlijk niet aan de orden. Laat je die dan eerder toe? Geen idee", besluit Van Dop.



Ook FC Twente en Heracles Almelo moeten maatwerk leveren. Zij hebben eveneens meer seizoenkaarten verkocht dan dat zij fans mogen toelaten in het stadion.