Statenleden kritisch over plan voor lening omwonenden probleemkanaal Almelo-De Haandrik

Tientallen vragen en een urenlange discussie. De schaderegeling voor bewoners van het kanaal Almelo-De Haandrik zorgde voor een flink debat vanavond in het provinciehuis in Zwolle. Vooral de plannen voor een rentevrije lening leverden veel kritische vragen van verschillende partijen op.

Een schadevoorstel van 25 miljoen euro en rentevrije leningen voor schades waar de schuld waar de overheid niet bewezen is: dat is het beknopte schadevoorstel dat werd voorgelegd aan de Staten. Voorafgaand aan de discussies hield een aantal omwonenden van het kanaal een emotioneel betoog.

Perspectief bieden

Renilde Huizenga (D66) noemde een zak geld niet de enige oplossing. "Het gaat erom dat we de mensen perspectief bieden, dat doe je niet alleen met geld. En een lening is ook niet iets wat perspectief biedt."

ChristenUnie-Statenlid Arjan Hof vroeg zich af hoe praktisch haalbaar een lening is. Hij pleitte bovendien voor een second opinion, een tweede onderzoek naar de problemen rondom het kanaal. Ook het CDA, de grootste regerende partij in Overijssel, is voorstander van zo'n second opinion.

Snel actie

De PVV voelt niks voor nóg een onderzoek. Fractievoorzitter Erik Veltmeijer riep op om de getroffen huishoudens zo snel mogelijk te compenseren. "Doe niet zo moeilijk en betaal het volledige schadebedrag. Zorg dat die mensen weer veilig kunnen wonen." Veltmeijer wilde af van het plan voor leningen; de PVV'er pleit ervoor om alle schade helemaal te vergoeden en nog meer geld vrij te maken.

Jan Jonker (SGP) noemde het schadevoorstel 'een beginpunt', maar ook hij had kritiek op de plannen voor de uitgifte van leningen. "Dat is geen goede ontwikkeling", aldus het SGP-Statenlid. Jonker zei bang te zijn voor langdurige zaken tussen bewoners en juristen van de overheid.

Legitieme reden

Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor het dossier Almelo-De Haandrik, verdedigde de plannen voor rentevrije leningen. "Het moet legitiem zijn dat je als overheid geld overmaakt naar inwoners. Daar moet een legitieme reden onder liggen, je kunt ze niet zo maar geld geven."

'Ruimhartig en barmhartig', noemde Boerman het gepresenteerde voorstel. Over een second opinion was hij minder enthousiast. "Dat helpt de bewoners niet. Wat we wel kunnen doen, is aanvullend onderzoek op perceelniveau, bij woningen waar de schade aanzienlijk is."

Volgende week woensdag, 1 juli, wordt er gestemd over het voorstel.





Problemen kanaal Almelo-De Haandrik

Circa 350 gezinnen langs het Almelo-De Haandrik kanaal kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Eind mei werd het veelbesproken onderzoeksrapport gepresenteerd. Conclusie: het merendeel van de schade aan de huizen is niet veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal.