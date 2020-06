In Onder de Loep vraagt de politie onder meer uw hulp bij het oplossen van een ernstig misdrijf in Enschede. Daar werd een 61-jarige vrouw op klaarlichte dag in haar woning door twee mannen overvallen. Wie heeft tips?

ENSCHEDE – Overvallers laten doodsbange vrouw vastgebonden achter

In het buitengebied ten zuidoosten van Enschede werd op 17 juni 2020 een 61-jarige vrouw overvallen door twee mannen die op zoek waren naar haar kluis. De daders deinsden er niet voor terug de vrouw met de dood te bedreigen om hun zin te krijgen. Het tweetal joeg mevrouw de stuipen op het lijf toen ze rond 17.20 uur plotseling bij haar stonden op haar erf aan de Allemansveldweg. Eén van de mannen was vrij rustig, de andere gedroeg zich boos en agressief. Deze tweede dader had een vuurwapen waarmee hij het slachtoffer bedreigde. De overvallers dwongen de bewoonster haar huis in, waar ze eisten dat zij de kluis openmaakte. Toen na ruim twintig minuten de mannen weggingen, lieten ze de vrouw vastgebonden achter.

Kenmerken overvallers

Dankzij bewakingsbeelden en de verklaring van het slachtoffer zijn er goede signalementen van de daders:

De man met het vuurwapen is licht getint en vermoedelijk tussen 25 en 30 jaar oud. Hij heeft rossig of roodbruin haar en opvallend dikke lippen. Wat het slachtoffer opviel, is dat de man een gouden tand heeft; zijn rechter hoektand. De andere overvaller is naar eigen zeggen 26 jaar oud. Hij is wat kleiner dan de andere man en gedroeg zich rustiger en minder agressief dan hij.

Ringen van vingers getrokken

Voordat de daders er rond 17.45 uur vandoor gingen, maakten ze een aantal dierbare spullen van het slachtoffer buit. Een aantal ringen die zij van haar overleden echtgenoot had gekregen, zijn van haar vingers getrokken. Hoe de overvallers zijn gekomen en vertrokken, is nog onduidelijk. Geef het door als u daar iets over weet of als u hen mogelijk heeft gezien. Ook als u in de omgeving van de Allemansveldweg een voertuig heeft gezien dat er niet ‘thuishoort’, meld het alstublieft.

DEVENTER– Fiets met fietstassen + inhoud gestolen

Een man neemt op donderdagavond 16 april een damesfiets weg vanaf de Walstraat. In de fietstas ligt een jas en een bankpas. Even later wordt er met de bankpas gepind bij een tweetal supermarkten in de buurt. De politie roept de man op beeld op om zich bij de politie te melden. ???????Wie herkent deze man?

GLANE– Politie zoekt dief koffieapparaat

Op zondag 19 april fietst rond 08:15 uur een man het erf op van een bedrijf aan de Glanerbrugstraat. Bij de Melktap op het terrein drinkt hij wat. Daarna stopt hij het koffieapparaat dat daar voor algemeen gebruik door passanten staat in zijn tas en fietst weer weg. Wie (her)kent de man op beeld?

ALMELO– Wie kent de man die droge worsten steelt?

Bij een supermarkt aan de Eskerplein komt een man op 8 mei al vroeg de winkel in. Hij pakt enkele verpakkingen met droge worsten en stopt ze in zijn tas. Hij neemt met zijn winkelkar plaats in de rij bij de kassa, maar verlaat deze even later weer. De winkelkar laat hij achter, de worsten neemt hij zonder te betalen mee. Wie kent deze man?

Kampen – Politie zoekt verdachten van poging inbraak telefoonwinkel

Op dinsdag 12 mei proberen drie mannen in te breken bij een telefoonwinkel aan de Oudestraat. Ze vernielen de voordeur en het rolluik. Het lukt ze niet om binnen te komen, maar de schade is groot. Wie kent de mannen op beeld?

DEVENTER– Vrouw overvallen door twee jongemannen

UPDATE:

Uit getuigenverklaringen weten we dat ten tijde van de overval een man met een hond passeerde. Door getuigen is een man met een hond gezien in het tijdspad van de overval. Het is niet zeker of hij de overval heeft gezien c.q. op hetzelfde tijdstip daar was maar hij zou een belangrijke getuige kunnen zijn. We vragen deze man contact met ons op te nemen.

Daarnaast spreken verschillende getuigen van twee fietsen; een damesfiets met een rekje voorop (mogelijk Cortina) en een donkerkleurige herenfiets. Een getuige vertelt ook gezien te hebben dat de daders een trainingspak droegen. Wie slaat aan op, of herkent de verdachten aan de hand van het aanvullende signalement?

HAAKSBERGEN– Man steelt navigatie uit auto

Op zaterdag 13 juni breekt een onbekende man ’s nachts in bij een auto aan de Hibbertsstraat. Hierbij vernielt hij een ruit van de auto en neemt de navigatie weg. Op beeld is te zien dat een man met een fiets bij de auto staat. Tegelijkertijd is te horen dat een ruit sneuvelt.

Wie kent de man op beeld?

HENGELO– Wie heeft autobanden lek gestoken?

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juni werden van meerdere auto’s banden lek gestoken. Dit gebeurde aan de Krabbenbosweg, Wilderinksplein, Nijverheidsstraat en Aghataplein. Wie heeft informatie over deze incidenten? Uw tips zijn welkom!

Hengelo – Onbekende gooit brandend voorwerp in woning

UPDATE:

Een onbekende man heeft niet alleen een brandend voorwerp in de woning van het slachtoffer aan de Anton van Duinkerkenstraat gegooid. Er zijn ook meerdere vernielingen gepleegd in de vorm van bekladden en besmeuren van dezelfde woning. Weet u wie achter deze vernielingen zit? De politie spreekt u graag!

DEVENTER– Man steelt goederen bij Intratuin

Op 13 mei vult een onbekende man in de Intratuin aan Weg Door Zuid-Salland zijn winkelkar met diverse goederen. Even later pakt hij een deel van de goederen en stopt deze in zijn tas. Hij laat de winkelkar achter en verlaat de winkel met een smoes. De volgende dag doet hij precies hetzelfde. De schade loopt in de honderden euro’s. Van beide diefstallen zijn beelden beschikbaar. Wie kent de man op beeld?

Onder de Loep zie je donderdag 25 juni vanaf 17.30 uur op TV Oost. De uitzending wordt dezelfde avond elk uur herhaald en op zondag om 18.10, 20.10 en 22.10 uur. Terugkijken kan op het Youtube-kanaal van Onder de Loep.