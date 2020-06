FC Twente laat Nakamura naar Sint-Truiden vertrekken

Bij zijn komst werd Nakamura "één van de allergrootste talenten van Japan" genoemd door toenmalig technisch directeur Ted van Leeuwen. "Het mag een klein wonder genoemd worden dat we met onze bescheiden financiële middelen erin geslaagd zijn deze kwaliteit aan te trekken."

Die belofte heeft Nakamura nauwelijks in kunnen lossen, hoewel hij wel enkele fraaie treffers maakte. In totaal kwam hij zeventien keer in actie in het eerste elftal en was Nakamura viermaal trefzeker, maar na de winterstop heeft hij alleen nog enkele invalbeurten gehad.

"In overleg met de clubs is besloten mijn contract bij FC Twente te beëindigen. Hoewel ik maar één seizoen voor FC Twente heb gespeeld, voelde ik me hier elke dag gelukkig en geloofde ik dat ik gestaag groeide als voetballer", stelt de Japanner. "De steun die ik hier gekregen heb waardeer ik erg en FC Twente zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben."