Een schip dat gebruikt werd om goederen te vervoeren, in de tijd dat Kampen een belangrijk onderdeel was van het Hanzeverbond. Een samenwerkingsverband van handelaren en steden in Noordwest-Europa tijdens de middeleeuwen.

In de documentaire 'De verborgen schat van Kampen' zien we hoe de IJsselkogge in 2011 gevonden wordt tijdens rivierwerkzaamheden. Het wrak heeft een afmeting van twintig bij acht meter en blijkt grotendeels intact. Archeologisch onderzoek in de jaren daarop wijst uit dat de IJsselkogge 600 jaar geleden, samen met nog twee kleinere rivierschepen, bewust is afgezonken om de loop van de IJssel te beïnvloeden. Volgens archeoloog Wouter Waldus die het onderzoek leidt, een sterk staaltje middeleeuws watermanagement.

Een unieke vondst waar wereldwijd belangstelling voor is. We zien in de documentaire hoe uiteindelijk op 10 februari 2016 de IJsselkogge op spectaculaire wijze boven water wordt gehaald om geconserveerd te worden en uiteindelijk een speciale plek te krijgen in Kampen als het ultieme symbool van de maritieme geschiedenis van Noordwest Europa.

