Politie nog altijd op zoek naar daders heftige overval aan Allemansveldweg in Enschede

Ineens zijn de overvallers in het huis in het buitengebied van Enschede. Een schelle gil wordt opgenomen door bewakingscamera's bij de woning en dan komt de ontredderde bewoonster met de twee overvallers in beeld. Inmiddels zijn de beelden nog wat verbeterd en zijn de vermomde daders beter te zien.

Verkenden overvallers de omgeving?

De politie vermoedt dat de overval is voorbereid en dat daarbij eerder het huis aan de Allemansveldweg is verkend. Mogelijk is iemand iets opgevallen in de afgelopen weken in die omgeving of vlak voor de overval op 17 juni rond 17.30 uur. Zo is kort voor de overval een auto gezien op een doodlopend stuk aan het einde van de weg. Wie weet daar meer over?

Mensen die daar in het buitengebied de hond uitlaten en ook bezoekers van de iets verderop gelegen manege kunnen belangrijke getuigen zijn. De politie roept iedereen die iets heeft gezien op het te melden.

Stemmen overvallers te horen

De hondjes van het slachtoffer blaffen vanwege alle ophef, maar uit het geluid van de camera is op te maken dat een van de daders praat met een buitenlands accent met een Twentse tongval. Hij zegt onder meer: "Hou op te ouwehoer'n."

De vrouw wordt de hele tijd onder schot gehouden door een agressieve man. De andere man is rustiger en hij zegt de vrouw dat hij er ook niet trots op is wat hij doet. Ze vraagt zijn leeftijd en dat geeft hij meteen prijs: 26 jaar.

Signalementen

Van de agressieve man zijn deze gegevens bekend:

huidskleur: lichtgetint

leeftijd: 25-30 jaar

haar: rossig, roodbruin

uiterlijke kenmerken: dikke lippen, gouden rechter boventand

taal: Nederlands met Twents/buitenlands accent

kleding: groene bivakmuts, blauwe Adidas trainingsbroek, blauwe handschoenen met logo, Nike gympen

overige kenmerken: Puma rugtas, horloge met grote wijzerplaat

Dit is de agressieve overvaller, herken je hem? (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Van de wat rustiger overvaller zijn deze gegevens bekend:

huidskleur: lichtgetint

uiterlijke kenmerken: donkere ogen

leeftijd: 26 jaar

kleding: groene bivakmuts, Nike trainingsbroek, blauwe handschoenen met logo

Dit is de andere dader die wat rustiger was. (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link