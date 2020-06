Heracles-directeur Toussaint heeft goede hoop: "In september weer in volle stadions spelen"

Algemeen directeur Rob Toussaint was gisteren blij met het nieuws van premier Rutte, dat er vanaf nu weer beperkt publiek welkom is bij voetbalwedstrijden. "Voetbal moet gespeeld worden voor publiek. De lege stadions in het buitenland hebben dat de afgelopen weken wel bewezen, want dat is niet leuk. Het liefst speel je natuurlijk in een vol stadion, maar dat moet je gefaseerd doen. En dan is dit een prima stap."

Uitproberen

Maar in de ogen van Toussaint is er genoeg tijd om nog voor de competitiestart de volgende stap te zetten. "We hebben tot 12 september. Laten we de komende tijd gebruiken om goed te gaan kijken hoe we dat op een verantwoorde manier kunnen doen. Dat kunnen we mooi bij oefenwedstrijden al uitproberen, want dan zitten we ook nog niet met al onze seizoenkaarthouders."



Bovendien kunnen versoepelingen van coronamaatregelen snel gaan, merkt Toussaint. "Als je kijkt waar we zes weken geleden stonden: toen werd er geroepen dat er komend seizoen misschien wel helemaal niet met publiek zou worden gespeeld. Tot 1 september lagen alle voetbalwedstrijden eruit. Dat is nu 1 juli geworden, dus twee maanden eerder. En we mogen nu ook al weer gedeeltelijk met publiek gaan spelen. Daar komt mijn hoop vandaan."

Heracles Almelo heeft binnenkort een overleg gepland met haar innovatiepartners en burgemeester Gerritsen van de gemeente Almelo om te kijken hoe ze op een verantwoorde manier tot een vol stadion kunnen komen.

Dilemma's en vraagtekens

Als de anderhalvemeterregel wél van kracht blijft, levert dat een boel problemen, dilemma's en vraagtekens op. "Als vier vrienden in één auto naar het stadion komen, kunnen we ze dan als één groep betitelen, waardoor ze wél met zijn vieren bij elkaar mogen zitten?", vraagt Toussaint zich af. "Ik heb vier kinderen en een vrouw. Dan mogen we met zijn zessen bij elkaar zitten. Dan gaat het snel. Maar als je echt per persoon anderhalve meter afstand moet houden, dan zou de bezettingsgraad maar zo'n zeventien of achttien procent kunnen zijn."

En dan kunnen niet alle seizoenkaarthouders tegelijk naar een wedstrijd in Erve Asito. "Moet je gaan loten? Moet je dat via een notaris laten doen? Daar zijn we nog niet uit en daar wordt ook nog over gesproken met de clubs uit de eredivisie. Maar dat zijn heel lastige keuzes, want je wilt niemand buiten laten", aldus Toussaint. "Daarom hoop ik nog steeds dat iedereen naar binnen kan."