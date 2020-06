Zedenzaak Haaksbergen: 'Verdachte verzamelde kinderporno, maar maakte die niet zelf'

De broers Z. worden intussen al ruim een jaar lang vastgehouden. Justitie kreeg ze in het vizier via een andere verdachte. Aanvankelijk ging het Openbaar Ministerie er vanuit dat beide broers wel móesten samenwerken, maar gaandeweg het onderzoek bleek dat dat niet het geval was.

"Dat was onze aanname, want dit leek té toevallig, maar hiervan is niets gebleken", aldus de officier van justitie van het Landelijk Parket gisteren tijdens de rechtszaak.

De oudste broer, Martijn, zou volgens het OM een van de leiders zijn van een internationaal opererend kinderpornonetwerk. Het strafproces tegen hem heeft pas later plaats, zijn jongere broer Michiel stond gisteren terecht.

Grote aantallen

Tijdens het proces bleek dat hij in het bezit was van 522.000 kinderpornografische afbeeldingen. Justitie sprak van 'astronomische aantallen', maar Z.'s advocaat Meike Lubbers uit Deventer zegt dit te willen nuanceren. "Inderdaad is dat een grote hoeveelheid, maar ook weer niet uitzonderlijk. In dit soort zaken zie je dat het al snel gaat om grote aantallen."





Meike Lubbers, advocaat van Michiel Z. uit Haaksbergen (Foto: Eigen foto)

Wijkverbod

Michiel Z. zou volgens het OM stiekem foto's hebben gemaakt van kinderen bij hem uit de buurt. Voor het OM waren de foto's van de buurtkinderen overigens reden om naast de celstraf ook een wijk- en contactverbod te eisen.

'Niet zelf kinderporno gemaakt'

Z.'s advocaat ligt vooral met het OM in de clinch over in hoeverre haar cliënt ook zelf kinderporno zou hebben gemaakt. "Cruciaal is dat foto's van één situatie - die door het OM als het vervaardigen ten laste is gelegd - volgens de verdediging op basis van jurisprudentie niet als kinderporno kunnen worden gekwalificeerd. Hooguit als heimelijke opnames.

En daarvoor geldt een taakstraf. Vandaar dat ik de huidige strafeis van drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, buiten proporties vind. Met name die zelfgemaakte foto's zijn een belangrijk twistpunt tussen het OM en mij."

Terug naar Haaksbergen?

De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Dan moet ook blijken of Z. een wijk- en/of contactverbod krijgt. Of hij terug gaat naar Haaksbergen wanneer dat verbod er niet komt? "Dat weet ik niet, daar kan ik niet op antwoorden. Maar het moge duidelijk zijn dat na alle heisa de situatie voor hem natuurlijk wel is veranderd."

'Niet genetisch bepaald'

Advocaat Lubbers benadrukt nog eens dat beide broers volstrekt onafhankelijk van elkaar opereerden. "Als justitie twee broers dagvaardt, is al snel het idee: dit zullen ze wel samen hebben gedaan. Maar deze broers hadden echt nul met elkaar te maken. Iedereen denkt al snel: dit kan geen toeval zijn. Maar dat is het dus wel."





'Kinderpornomarkt in stand houden'

De officier van justitie plaatste kritische kanttekeningen bij de opstelling van Z. Die zou zichzelf zien als slachtoffer van zijn eigen pedofilie, maar zou bovendien zijn rol hebben afgezwakt door te stellen dat hij de foto's en video's niet heeft verspreid.

Het OM vindt echter dat de Haaksbergenaar er net zo goed als andere verzamelaars verantwoordelijk voor is dat de kinderpornomarkt in stand wordt gehouden, aldus de openbaar aanklager in haar requisitoir.