Wereldkampioen Green Team Twente onthult één van de efficiëntste waterstofauto’s ter wereld

In de werkplaats in Enschede, dichtbij Universiteit Twente, zijn de studenten druk aan het werk. "Wij hebben verder gebouwd aan de auto van vorig jaar. Deze vorm is nog steeds optimaal", zegt teamlid Jelle Korbee.

"Het team van vorig jaar is wereldkampioen geworden. Wij denken dat deze auto volgend jaar weer de zuinigste gaat zijn", aldus Korbee.

Het team maakt veelvuldig gebruik van een 3D-printer. Volgens teamlid Florian Stevens is dat erg handig. "Door kleine onderdelen te gebruiken daalt het gewicht van de auto en dat resulteert in een efficiëntere auto."

Hij loopt naar de auto en haalt het dak er af. "Vorig jaar vervormde de auto wanneer iemand in de auto ging zitten. We hebben twee balken geplaatst die over de bodem lopen, dus dat is verbeterd. Maar, dat is zeker niet het enige hoor. Het waterstofsysteem is opnieuw ingedeeld en in de cockpit zijn ook aanpassingen gedaan."

Geen race, wel meer tijd

Door corona vielen meerdere races weg en daardoor werd het een jaar zonder deadlines. "We hadden nu meer tijd om aan de auto te werken. Die tijd konden wij gebruiken om bepaalde onderdelen te finetunen, zoals het stuur. Alle techniek zit daar nu in verwerkt in plaats van aan de buitenkant", zegt Florian.

Green Team Twente organiseert ter vervanging voor hun race het online evenement: Hydrogen Next. De hele week kan je van alles te weten komen over waterstof als brandstof. Alle activiteiten zijn te vinden op de website van Green Team Twente.