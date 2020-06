Vier Overijsselse gemeenten in top tien betegelde tuinen

Koploper is Zwartewaterland, waar procentueel maar een kleine veertien procent groen te vinden is in de achtertuin. Ook Raalte, Dinkelland en Steenwijkerland staan in de top tien.

Verrassing

Voor wie had verwacht dat er juist grote steden in de top tien staan is dat een verrassing. "Een echte verklaring is er niet, maar er is een theorie dat juist als de omgeving al groen is, de noodzaak om een eigen groene tuin te hebben minder groot is," aldus Jarren Verbeek van het onderzoeksbureau.

Ook de grootte van je achtertuin kan een rol spelen. "Veel mensen willen een terras, en dat is vaak betegeld."

Grote tuinen

Grote tuinen van meer dan 2000 vierkante meter worden niet meegenomen in het onderzoek en ook agrarisch gebied valt weg. De luchtfoto's zijn zo gemaakt dat door infrarood licht goed te zien is wat planten en bomen zijn. "Die geven dat licht terug omdat het niet goed voor ze is. Kunstgras doet dat bijvoorbeeld niet."

Hasselt vanuit de lucht, rood is waar vegetatie staat (Foto: Cobra Groeninzicht)

Hittestress

De noodzaak van een groene achtertuin is groot, helemaal nu door klimaatsverandering perioden van droogte afgewisseld worden door piekbuien, aldus een woordvoerder van waterschap Vechtstromen.

"Bij een versteende tuin wordt warmte extra vastgehouden door tegels, wat hittestress geeft in je tuin. Een groene tuin neemt bij regenbuien vocht op. Dat vocht komt deels in het grondwater en deels verdampt het, wat zorgt voor verkoeling."

Uitzondering

Overigens geldt dat niet voor piekbuien tijdens extreme droogte. "Je ziet dan dat de bovenste laag zich afsluit, waardoor het water alsnog in het riool terecht komt. Probeer maar eens een fles water leeg te gooien in - bij wijze van spreke - een droge zandbak, dat water wordt ook niet opgenomen."

Het waterschap is dan ook vooral blij met gestage milde regenbuien.