Verdachte ontvoering Glanerbrug: woningcorporatie kreeg meerdere klachten over 'vreemde snoeshaan'

De woningcorporatie Domijn blijkt meerdere klachten te hebben gekregen over een 64-jarige huurder van een seniorencomplex in Glanerbrug. De man wordt ervan verdacht dat hij afgelopen weekeinde een vijfjarig meisje heeft ontvoerd. Omwonenden hebben zich in het verleden al meermalen bij Domijn beklaagd omdat de import-Glanerbrugger overlast veroorzaakte. In de buurt staat hij bekend als een 'vreemde snoeshaan'.

De 64-jarige H.J. W. komt van oorsprong niet uit het grensdorp, maar streek enkele jaren geleden neer in het appartementencomplex Terhaar sive Droste, op steenworp afstand van de Duitse grens.

Grootscheepse zoekactie

Afgelopen weekeinde ontstond grote opschudding in Glanerbrug nadat de politie via Burgernet de oproep deed uit te kijken naar een man, die in zijn blauw-paarse schootmobiel een vijfjarig meisje had meegenomen. Intussen was een massale zoekactie op gang gekomen, waarbij ook een politieheli werd ingezet. Nadat een alerte getuige de gouden tip gaf, drongen agenten het wooncomplex binnen, arresteerden de bewoner en bevrijdden de kleuter.

'Vreemde snoeshaan'

De man staat in het wooncomplex bekend als een 'vreemde snoeshaan'. Hij zorgde regelmatig voor overlast. Onder meer door in het openbaar te urineren. Hoewel hij zijn eigen toilet min of meer binnen handbereik had, maakte hij zich schuldig aan wildplassen, door zijn behoefte in de bosjes te doen of 'open en bloot' langs de kant van de weg. In een enkel geval zelfs vanaf het balkon.

Woningcorporatie Domijn is vanwege de privacy uiterst terughoudend, maar een woordvoerster bevestigt wel dat er meerdere klachten over de man zijn binnengekomen. Daarbij zou het volgens haar om slechts een handvol gaan.

Adviezen politie opvolgen

Niettemin is nog onduidelijk of de man straks terug kan naar zijn eigen woning. Omwonenden waren zijn wildplasserij al beu, maar daar komen nu de nieuwste ontwikkelingen rond de ontvoering van de kleuter nog eens bovenop.

De woordvoerster van Domijn wil daarover slechts kwijt dat de corporatie zich daarbij zal houden aan de richtlijnen van de autoriteiten. "We willen niet uitgebreid op deze zaak ingaan. Het is nu een zaak voor de politie." Of de man ooit terug kan keren naar het wooncomplex? "Daarbij zullen we de adviezen van de politie opvolgen", aldus de woordvoerster.

Langer vast

De rechter-commissaris bepaalde overigens gisteren dat het voorarrest van W. met veertien dagen wordt verlengd.

In het huidige stadium wordt de man verdacht van 'wederrechtelijke vrijheidsberoving en onttrekking aan het ouderlijk gezag'. Uit nader onderzoek moet blijken of daar nog nieuwe verdenkingen bij komen, zo liet een politiewoordvoerder eerder weten.