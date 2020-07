Wat is er met de metalen resten van de grote V1-bom bij Deventer gebeurd?

De springlading werd op 11 maart tot ontploffing gebracht. Maar wat is er gebeurd met het metalen omhulsel en alle andere onderdelen van de V1-bom die bij Deventer werden gevonden? De roestige resten liggen in het Deventer archeologie-depot te wachten tot er een geschikte expositieruimte is gevonden.

Voor veel inwoners van Deventer en Wilp was het zondag 8 maart een bijzondere dag. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) ontmantelde toen de V1-bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom, met nog ruim 900 kilo springstof aan boord, lag op een steenworp afstand van de snelweg A1.

Voor de ontmanteling werd de A1 bij Deventer de hele zondag afgesloten en werd het scheepvaartverkeer op de IJssel stilgelegd. In Wilp moesten ruim vierhonderd woningen worden ontruimd.

Ontmanteling

Om de bom weg te halen moest de EOD eerst de ontstekers zien los te krijgen. Vooral bij de tweede ontsteker duurde dat lang, waardoor bewoners uiteindelijk pas 's avonds terug naar hun huizen mochten.

Drie dagen na de ontmanteling werd de springlading tot ontploffing gebracht op een militair terrein bij het Gelderse Lochem:

Deventer kondigde na de ontmanteling aan een expositie te organiseren waarbij de overgebleven resten van de bom tentoongesteld zouden worden. Maar daar is tot nu toe nog geen goede plek voor gevonden.

"De restanten liggen nu gewoon in het kantoor van de Deventer stadsarcheologen", zegt stadsarcheoloog Bart Vermeulen. "Een deel ligt in de gang, omdat het te groot is. Andere delen liggen in een kantoor. We proberen de V1 weer toonbaar te maken en willen het graag laten zien aan het publiek."

Een goede plek daarvoor is echter nog niet gevonden. "Het is onderdeel van de historische collectie van de gemeente Deventer. We bekijken of we het kunnen exposeren in een leegstaande winkel of een andere ruimte in de binnenstad", aldus Vermeulen, die hoopt dat de 'bom' in september of oktober klaar is. "We proberen een reconstructie te maken met een soort houten model zodat je beter kunt zien hoe de V1 in elkaar zat. De beleving wordt daardoor vergroot."

Bom vanuit Overijssel gelanceerd

Een V1 is een vliegende bom die veelvuldig door de Duitsers werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bom in Deventer is gevonden tijdens graafwerkzaamheden voor de verbreding van de A1. De V1 die in Deventer is gevonden, is volgens stafofficier Hans van der Zwet van de EOD vanuit Overijssel gelanceerd. Vermoedelijk ergens in de buurt van Hellendoorn. Het doel van de bom was de haven van Antwerpen.

Van alle V1's die in de buurt van Deventer zijn gelanceerd kwam maar een klein deel in Antwerpen terecht. "Er zijn 3500 V1's vanuit de omgeving van Deventer gelanceerd, daarvan hebben er 211 de haven van Antwerpen bereikt", vertelde Van der Zwet eerder bij RTV Oost.