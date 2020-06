Tweede Kamerlid Van Aalst wil dat mogelijke fraude Keolis wordt aangepakt

De mogelijke fraude is vandaag in de Tweede Kamercommissie besproken (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

Tweede Kamerlid Roy van Aalst wil dat de mogelijke fraude bij de aanbesteding van Keolis de kop wordt ingedrukt. Dat zei de PVV'er vanochtend in de Tweede Kamercommissie.

"We hebben dit soort frauduleuze praktijken ook eens in Limburg gezien. Dat hebben we keihard de kop ingedrukt. Gelijke monniken, gelijke kappen", aldus het Tweede Kamerlid.

Van Aalst doelt op de situatie in Limburg, een aantal jaar geleden. Toen werd er fraude gepleegd bij de aanbesteding van de OV-concessie. Aanvankelijk zou NS de aanbesteding krijgen, maar toen aan het licht kwam dat er sprake was van vals spel, ging Arriva er met de deal vandoor. Alle verdachten in die fraudezaak zijn in 2017 door de rechter vrijgesproken.

Chinese busproducenten

De vermeende fraude door Keolis houdt de gemoederen in de provinciale en landelijke politiek al een tijd bezig. De vervoerder zou fraude hebben gepleegd met het opstellen van contracten met Chinese busproducenten. Volgens Follow The Money won Keolis op die manier de aanbesteding voor busvervoer in Overijssel, Gelderland en Flevoland.

"Dit speelt nu al enige tijd, maar niemand is ook nog maar iets wijzer. Simpelweg omdat de provincie Overijssel de feiten hierover geheim houdt", stelt Van Aalst.

De medewerkers die betrokken zouden zijn bij de fraude, zijn inmiddels door de vervoerder ontslagen.

'Fraude mag niet lonen'

De PVV wil van staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten of zij het eens is met de fractie. De partij is van mening dat fraude niet mag lonen en dat Keolis en de Chinese busproducent keihard moeten worden aangepakt.

Daarnaast wil de Twee Kamerfractie dat de staatssecretaris de regie neemt bij aanbestedingen.