Miljoen views en een Unicef Film-award voor Enschedese basisschool De Uitvinding

De film gaat over een juffrouw die in de vakantie naar Afrika is geweest om daar les te geven. Als ze terugkomt, wil ze geld inzamelen door chocolademelk te verkopen waar ze iets aparts aan toevoegt. De kinderen vinden het heerlijk, maar een aantal kinderen vermoeden dat de juf er iets in doet wat niet mag en gaan op onderzoek uit.

Het juryrapport spreekt van 'een originele spannende, grappige film over kinderrechten waarvan je wilt weten waar het naartoe zal gaan'. 'Het karakter van de juf heeft verschillende gezichten en zie je steeds evolueren, heel knap gedaan'.

Fragmenten uit 'Verslaafd aan chocolademelk'

Kick

Voor de kinderen was het een grote verassing dat ze de award in de wacht hebben gesleept. "Je twijfelt toch wel, maar ik ben blij dat we hebben gewonnen", zegt Hanna. En Guus zegt: "Dit geeft wel een kick, dit maak je niet zo snel mee."

Volgens Meester Maurice Ermen is dit een superleuk project geweest. "Echt iedere leerling wilde meedoen. Je leert er ontzettend goed van samenwerken. Dat de film het zo goed zou doen hadden we niet gedacht. Binnen een week had de film al meer dan 200.000 views op YouTube", zegt Meester Maurice.

Videoreportage van de uitreiking:

Waardering

"Dat er meer dan een miljoen, en dat is echt heel veel, kijkers zijn geweest zegt wel iets over hoe goed de film gewaardeerd wordt", zegt filmcoach Freek van het Unicef Kinderrechten filmfestival. "Het was echt heel leuk en gezellig om met deze enthousiaste groep samen te werken".

Scholen die ook mee willen doen kunnen zich aanmelden. Kijk daarvoor even op de site van het kinderrechten filmfestival van Unicef.