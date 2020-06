Dossier N35: Kamerfracties eisen actie van minister

"Het is ongelooflijk hoe zij Oost-Nederland als een baksteen laat vallen door glashard te beweren dat het aanpakken van de N35 niet nodig is", oordeelde PVV-Kamerlid Roy van Aalst.

"De PVV herinnert de minister eraan dat dit nog steeds de enige N-weg, rijksweg, is die dwars door een dorp rijdt. Dat de slechte rijbaanscheiding levensgevaarlijk is en dat je bij het gebrek aan inhaalstroken geregeld als slakken achter elkaar aan het voortkruipen bent op deze weg. Iedere dag steken hier kleine kinderen over op weg naar school."

'Wat moet er nog meer gebeuren?'

"Wat moet er naast aangenomen moties, geld vanuit de provincie en druk vanuit de bevolking nog meer gebeuren om deze minister in beweging te krijgen?" vroeg Van Aalst.

Ook VVD-Kamerlid Remco Dijkstra vroeg actie van Van Nieuwenhuizen: "De VVD wil de N35 opwaarderen naar een A35." Hij vroeg de minister om te kijken of andere projecten in het land misschien uitgesteld kunnen worden om de verbreding van de N35 sneller uit te laten voeren.



'Het geduld raakt op'

Wytske Postma van het CDA was vooral boos, omdat Van Nieuwenhuizen nog niet in gesprek met provinciebestuurders is geweest over de weg tussen Zwolle en Enschede. Terwijl ze die opdracht van de volledige Kamer heeft gekregen. "Het geduld raakt op. Als deze weg in de Randstad had gelegen, was hij al tien keer aangepakt."

Chris Stoffer van de SGP wil dat de minister nog dit jaar met een plan komt. "De Kamer heeft via verschillende moties gevraagd om de marsroute N35 met prioriteit op te pakken. Dit mag niet geparkeerd worden tot de volgende verkiezingen."

Later vandaag komt minister Van Nieuwenhuizen met een reactie.