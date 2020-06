Iddo Roscher gaat FC Twente/Heracles Academie leiden

Iddo Roscher wordt Hoofd Ontwikkeling & Prestatie bij de FC Twente/Heracles Academie. De 54-jarige Roscher werkte ruim 25 jaar bij NEC in diverse functies in de jeugdopleiding en was ook Hoofd Opleiding in Nijmegen. Hij begint op 1 september bij de jeugdopleiding van de twee Twentse clubs en tekent een contract voor drie seizoenen.

Roscher zal een tandem vormen met Manager Academie Dominique Scholten. Samen krijgen zij in de komende jaren de verantwoordelijkheid om met medewerkers en vrijwilligers de FC Twente/Heracles Academie door te ontwikkelen en naar een hoger niveau te brengen. Roscher gaat zich concentreren op het ontwikkelen van het opleidingsprogramma voor de jeugdspelers, de begeleiding van spelers en trainers en gaat op dagelijkse basis ook leiding geven aan de Academie. Dit moet leiden tot het doorbreken van meer regionaal talent bij de eerste selecties van beide clubs.

Roscher is in het bezit van het diploma Hoofd Opleiding Pro en het trainersdiploma UEFA A Youth. In de afgelopen periode heeft hij als Senior Medewerker Opleidingsontwikkeling gewerkt bij de KNVB.

Praktijk

"Ik ben de KNVB dankbaar voor de kans die ik gekregen heb. Ik heb in korte tijd bij de KNVB veel mogen leren, maar ben wel tot de conclusie gekomen dat ik het dagelijks in de praktijk werken aan de ontwikkeling van jonge mensen mis. Juist vanwege die reden heb ik besloten in te gaan op de aanbieding van de FC Twente/Heracles Academie", aldus Roscher.

Technisch directeur Tim Gilissen van Heracles is blij met de komst van Roscher: "Iddo staat binnen Nederland bekend als een vakman op het gebied van jeugd opleiden. Hij heeft ervaring in het bouwen van een sterke jeugdopleiding, heeft leidinggevende kwaliteiten en is zeer deskundig. Dit sluit goed aan op het profiel dat we voor ogen hadden."

Sterk duo

Ook Technisch Directeur Jan Streuer van FC Twente reageert verheugd: "Met de aanstelling van Dominique in april en de komst van Iddo in september heeft de academie met het oog op de toekomst een sterk duo met visie, ervaring en kwaliteit. We hebben er vertrouwen in dat zij samen met de mensen die actief zijn binnen de academie de komende seizoenen goed werk gaan verrichten en de academie verder kunnen ontwikkelen."